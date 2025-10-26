Link e contributi pubblici: "Non poteva chiedere fondi. Ma nessun danno erariale"

"L’associazione Link 2.0 non poteva chiedere i soldi al Comune. Ma non c’è danno erariale perché le somme ottenute sono state usate per finalità a favore della collettività". La Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna con queste motivazioni ha rigettato la richiesta della Procura di condannare l’associazione e i suoi rappresentanti Federico Federico Collina e Andrea Gargiulo in via principale e, in via sussidiaria, l’ex dirigente comunale Osvaldo Panaro e la dirigente Giorgia Boldrini. Il procedimento era nato nel 2023 dopo un esposto di Fratelli d’Italia che denunciava i contributi, 13mila euro, che aveva percepito l’associazione Link 2.0 per realizzare tre appuntamenti musicali ed estivi.

Il motivo? L’associazione non avrebbe potuto concorrere a quei bandi perché in morosità – fino a 17mila euro per la Tari – con il Comune. Un parametro che però era vincolante nelle domande verso Palazzo d’Accursio. Da qui la motivazione del giudice Vittorio Reali, ovvero "vi è stata una domanda di contributo che non doveva essere presentata", visti i debiti e quindi i mancati requisiti per richiedere questi determinati contributi pubblici, ma "le somme ottenute dal Comune sono state usate per le finalità indicate nella domanda, ovvero a favore della collettività". Ecco quindi "l’esclusione del danno anche se sullo sfondo c’è stato un comportamento antigiuridico dei richiedenti e una superficialità nei controlli".