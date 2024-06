Link, laboratori sonori per autistici: "L’inclusione è sempre possibile"

Inseguire il ritmo, metterlo in sequenza, costruire intorno una partitura capace di far ballare o di diventare colonna sonora della vita di ogni giorno. Grazie all’utilizzo della moderna tecnologia digitale, che può trasformare ogni stanza in uno studio di registrazione. E ognuno, anche senza competenze specifiche, in un produttore. Succede grazie a Link AUT, innovativo esperimento del Link, che ha da poco festeggiato i 30 anni dalla sua apertura, in collaborazione con Anffas Aps e l’associazione Pane e Cioccolata Aps.

Gianluca Giangiobbe, presidente del Link, a chi è rivolto Link AUT?

"All’interno del Link abbiamo creato da tempo la Link Academy, spazio di formazione musicale con attività continue di corsi e laboratori di avvicinamento ai linguaggi sonori e alla loro registrazione e abbiamo deciso di offrire questa opportunità a un gruppo di ragazze e ragazzi autistici tra i 15 e i 21 anni, che fossero appassionati di musica. A loro abbiamo dedicato un primo ciclo di appuntamenti pomeridiani, che si conclude domani, e che verrà poi ripreso con la riapertura delle scuole".

Come è stata accolta la vostra iniziativa dalle famiglie?

"Con grandissimo entusiasmo, superiore sia alle nostre aspettative che a quelle di Anffas e Pane e Cioccolata, che si occupano della quotidianità delle persone affette da autismo. Questi ragazzi, una volta terminato l’orario scolastico, devono trovare delle opportunità che permettano di sviluppare la propria creatività, che educhino al lavoro di gruppo e che abituino a fare esperienze fuori di casa, non solo legate alla scuola".

Come si svolge Link AUT?

"I partecipanti vengono presi nelle loro abitazioni dagli operatori di Pane e Cioccolata e, accompagnati da loro, raggiungono la nostra sede in via Fantoni. Qui vengono accolti da dj, musicisti, tecnici del suono e produttori per lavorare alla realizzazione di un lavoro musicale, molto legato all’utilizzo dei linguaggi elettronici, nei quali il Link è specializzato. Ognuno dei partecipanti ha un suo ruolo e, insieme, concorrono a tutti i passaggi che fanno diventare una idea, una intuizione – che, voglio sottolinearlo, proviene sempre da loro – un brano professionale, registrato nel nostro studio, seguendo i processi della produzione in ogni fase".

Quali sono gli obiettivi?

"Dimostrare che l’inclusione è possibile, soprattutto che l’autismo non è un ostacolo alla creazione. Appena il brano sarà terminato e i ragazzi avranno trovato un titolo, sarà presentato al Link. E ricominciare a produrre musica in autunno con un nuovo gruppo di frequentatori del laboratorio".

Pierfrancesco Pacoda