Link: trent’anni di ostinata libertà creativa

Era scandito da una successione di allegre paperelle, firma dell’artista Monica Cuoghi, nome d’arte Pea Brain, celebrità dell’arte contemporanea, l’ingresso al Link di Via Fioravanti 14. Un invito a lasciare per strada le certezze per varcare la soglia dell’ex deposito farmaceutico, che si trovava dove ora sorge la nuova sede del Comune (si entrava dall’attuale accesso all’ufficio dell’agenzia delle entrate), inaugurato l’11 aprile 1994, dopo una trattativa tra il collettivo Damsterdamend del Dams, alcuni esponenti del centro sociale occupato Isola nel Kantiere e il pittore Concetto Pozzati, allora assessore alla Cultura in Comune.

Da allora sono passati 30 anni, una ricorrenza che verrà celebrata nella sede di via Fantoni, dove si trova adesso il Link, con una lunga festa, dopo che quella, inizialmente prevista proprio l’11 aprile, era stata cancellata per rispetto verso i morti sul lavoro nel disastro di Suviana.

Fu grazie a quella apertura che la città, senza inizialmente accorgersene, divenne l’epicentro di un fermento creativo senza precedenti, di una accelerazione culturale mai vista sino a quel momento in uno spazio assegnato (non occupato), certamente, ma per niente rispettoso dell’ufficialità e delle separazioni tra i generi.

Perché il Link originale è stato un enorme, irripetibile contenitore, grazie al lavoro e alla passione di centinaia di volontari che sono passati da lì nel corso degli anni, e che hanno impresso il loro sapere su quelle mura, facendo conoscere al grande pubblico, specie della musica, artisti spesso agli inizi della carriera e poi diventati delle star internazionali.

I nomi sono tantissimi. Dal maestro riconosciuto della ambient music moderna Aphex Twin alla celebrità del minimalismo techno Richie Hawtin sino a Jeff Mills, tutte personalità che oggi si esibiscono nelle grandi arene dell’elettronica di fronte a folle vastissime. E poi l’attenzione per la nascente scena dell’hip hop, con le prime battaglie a colpi di rime improvvisate, che hanno dato i natali a buona parte della scena del rap italiano, oggi così popolare.

Ma non c’erano solo i suoni d’avanguardia (bisogna ricordare il Festival Angelica, che nacque proprop lì), ad animare le lunghe notti di via Fioravanti, ma anche l’importante programmazione teatrale con gruppi diventati protagonisti celebri della sperimentazione, come la compagnia di Virginio Sieni e la Societas Raffaello Sanzio. Nelle cinque sale si svolgevano retrospettive cinematografiche, c’era una libreria (che sarebbe poi diventa Modo Infoshop, adesso in via Mascarella) e tanti laboratori, incontri e presentazioni di libri.

Tutto questo sino alla chiusura, con la festa dell’11 maggio 2004, la successiva demolizione, e il trasferimento un anno dopo in via Fantoni 21 a Quarto Inferiore.

Qui, oggi, questa storia unica, verrà rievocata con concerti e dj, dalle ore 16 in quattro differenti spazi, due all’interno e due all’esterno. Alle 20 si terrà l’asta dei reperti , saranno battuti anche pezzi di murales e altri oggetti dell’epoca, ritornati al Link dopo essere stati esposti anche nel Museo della Città di Bologna. Dalle 16 alle 24 le iniziative sono gratuite, a pagamento dopo la mezzanotte. Tra le tante proposte, In una saletta segreta che aprirà solo in questa occasione è previsto il ritorno a Bologna della bravissima Rebecca Wilson in un dj set di grande charme energetico.