L’innovazione ha trovato casa Tre nuovi sportelli al Brasimone

Tre nuovi servizi in arrivo nella sede di Bis al Centro Enea del Brasimone, per valorizzare il territorio, supportando i neo residenti, le nascenti startup e favorendo anche la transizione ecologica. I tre sportelli accompagneranno i progetti di riqualificazione e rigenerazione del centro e del territorio, e fanno parte di Bis, Bologna Innovation Square, il progetto promosso da Città metropolitana e dal Comune di Bologna per avviare una piattaforma di innovazione metropolitana e una piazza di collaborazione delle realtà esistenti. Nel concreto, si tratta di tre sportelli volti a favorire la residenzialità, la nuova imprenditorialità e una visione green, all’interno del contesto del centro di ricerca, punto strategico da agganciare ai servizi legati a Bologna come Città della Scienza e della Conoscenza, nel progetto di Piano Urbano Integrato. "I servizi sono di orientamento per i nuovi residenti e quello alle imprese, e l’attrazione di talenti – spiega Maurizio Fabbri, consigliere metropolitano alle politiche per l’Appennino –. Bisogna dare un ruolo a ogni territorio, e quello dell’Appennino può essere quello di uscire dalla logica fragile e da curare, passando a quello su cui investire". "Per farlo, bisogna investire in infrastrutture, partendo dal piano del Pnrr che vede il Centro del Brasimone e la zona circostante come protagonisti dei progetti finanziati da Città metropolitana, per investire nella zona fino alla stazione di San Benedetto Val di Sambro, per far sì che sia più attrattiva e competitiva, anche per gli imprenditori e per le startup", aggiunge Fabbri.

I servizi, in partenza questo mese, aiutano a collocare i nuovi potenziali assunti e i neo residenti, con la creazione di operazioni immobiliari. Il tutto punta a valorizzare i luoghi appenninici, che devono essere centralizzati. "Lo ’Sportello Green per le Imprese dell’Appennino bolognese’ è il primo di una serie di sportelli dove le imprese possono accedere a informazioni relative a bandi e opportunità, ed è uno strumento che crea relazioni – dice Rosa Grimaldi, delegata del sindaco alla promozione economica –. Il secondo è di residenzialità, si colloca nel contesto di attrazione ed è strumento di supporto che serve a favorire la scelta di nuovi insediamenti sul territorio e l’attrazione dei talenti. Il terzo è lo sportello dei servizi per l’imprenditorialità, che ha l’obiettivo di sensibilizzare il territorio rispetto alla creazione di progetti imprenditoriali e fare scouting delle iniziative già in corso, per trovare un punto di supporto per lo sviluppo e l’avanzamento dei progetti".

m. m.