"L’innovazione italiana". Ima e Marposs in mostra

Marposs (azienda specializzata nella fornitura di soluzioni all‘avanguardia per il controllo di qualità e la misura di precisione) e il gruppo Ima (leader nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, nonché nell’automazione di processi industriali) sono tra le cento imprese selezionate dal Mimit "per raccontare l‘innovazione italiana". Alcune delle tecnologie Marposs e Ima sono esposte nella mostra "L‘Italia dei Brevetti. Invenzioni e innovazioni di successo", organizzata dal ministero per celebrare i 140 anni dalla fondazione dell‘Ufficio italiano Brevetti e Marchi. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro Urso, il viceministro Valentini e i rappresentanti di aziende e centri di ricerca. La tecnologia Marposs scelta è "Visiquick", un sistema di misura flessibile per il controllo dei contenitori in vetro di diverse dimensioni, mentre Ima espone un brevetto innovativo sulla formazione in continuo di sacchetti filtro, la macchina T-800.