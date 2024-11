L’innovazione ’made in Bo’ fra le eccellenze

L’innovazione ’made in Bo’ si mette in mostra. Marposs, azienda leader nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per il controllo qualità e la misura di precisione, è infatti una delle 100 imprese selezionate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per raccontare l’innovazione italiana. Una delle sue tecnologie è infatti presente all’interno della mostra ’L’Italia dei Brevetti. Invenzioni e innovazioni di successo’ organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare sia i 140 anni dalla fondazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sia i 550 anni della pubblicazione del primo Statuto dei Brevetti, promulgato dalla Repubblica di Venezia nel 1474. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro Adolfo Urso, il viceministro Valentino Valentini e i rappresentanti delle aziende, enti e centri di ricerca partecipanti.

"Il diritto di proprietà intellettuale è il nostro motore propulsivo. Design, marchi e brevetti sono l’eccellenza del Made in Italy, la forza che dà forma alle idee e che anima i nostri prodotti preziosi e unici, come ci riconosce tutto il mondo. Con questa mostra vogliamo esaltare il genio di chi ha ideato qualcosa che è entrato nelle nostre vite cambiando la società. È confortante che ogni anno il numero dei brevetti cresca sempre di più, sia a livello nazionale che europeo", ha commentato il ministro Urso. Nel 2023 le aziende e gli inventori italiani hanno depositato oltre 5.000 domande di brevetto registrando, secondo l’Epo Patent Index 2023, il numero più alto di sempre per il nostro Paese. "Tutta la nostra storia è fondata su ricerca, innovazione e miglioramento continuo. Lo dimostra il fatto che il Gruppo detiene circa 540 brevetti e domande di brevetto attivi nel mondo – ha dichiarato Francesco Possati, vicepresidente di Marposs durante la cerimonia di inaugurazione della mostra al Mimit –. Abbiamo sempre ritenuto indispensabile investire in nuove tecnologie per rimanere all’avanguardia, per mantenere il nostro ruolo di riferimento sui mercati e per continuare a crescere in settori strategici, come semiconduttori, elettromobilità e aerospazio."

La tecnologia Marposs scelta per la mostra è Visiquick, brevettata nel 2019: si tratta di un sistema di misura flessibile per il controllo dei contenitori in vetro di diverse dimensioni, forma e colore in grado di rilevare ogni piccola deviazione o deformità, garantendo così una qualità e una sicurezza sempre più elevata. Il sistema si basa su tecnologie diverse per misurare il contenitore sotto ogni aspetto: dimensione, diametro, spessore, peso e profilo, comprese la concavità presenti sul fondo di alcune bottiglie, come quelle utilizzate per spumanti e champagne. In questo modo, oltre a migliorare l’efficienza del processo produttivo, il sistema consente anche di raccogliere dati.