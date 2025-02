"L’innovazione tecnologica al centro di tutto"

"Da questa edizione ci aspettiamo sicuramente un ulteriore stimolo a fare bene, a essere attori, insieme con i ragazzi, di una nuova fase di iniziative e di idee da portare a realizzazione, supportati da tutto quello che è l’evoluzione in ambito tecnologico". Ad affermarlo è Alessandro Ginnasi, coordinatore dell’Area Bologna Est di Confartigianato, associazione di categoria che per il secondo anno consecutivo si inserisce nel team di sostenitori e partner del progetto del nostro giornale, che porta il Carlino all’interno delle aule scolastiche e a contatto con i piccoli cittadini delle Due Torri.

L’impegno dell’associazione di categoria abbraccia, legge e ascolta i cronisti in erba, molto vicini alla tecnologia e all’evoluzione continua dei suoi strumenti: "Siamo di fronte a un nuovo passaggio epocale, le tecnologie in pochi anni hanno trasformato il modo di lavorare, di vivere il tempo libero e, perché no, anche di pensare – analizza Ginnasi –. L’intelligenza artificiale ci pone davanti nuove possibilità, ma anche nuove contraddizioni e problematiche. Noi siamo convinti che così come si evolvono le tecnologie, lo stesso dovrà essere per le nostre coscienze che sempre di più dovranno essere orientate verso un agire per un futuro sostenibile". Un futuro nel quale l’artigianato e gli artigiani sono sempre presenti.

"Con l’Intelligenza artigiana vogliamo attirare e stimolare la curiosità dei giovani, consentendo loro di mettersi in gioco per cercare di realizzare i loro progetti e la loro visione", cioè quella "di un nuovo futuro – conclude Ginnasi –. Questo progetto ci permette di toccare con mano l’entusiasmo dei ragazzi, apprezzare le loro idee e i loro pensieri, così come quella voglia di essere propositivi e di progettare il loro futuro. È costruttivo riuscire a entrare nel loro mondo e conoscere le loro ambizioni".

Mariateresa Mastromarino