Lino, il ricordo del Pratello. Ora è anche in un libro

"I libri non li leggeva soltanto, li usava per volare fuori dalla sua edicola e capire il mondo". Questa è solo una delle voci raccolte in Lino c’è, storia di un edicolante che amava Radio 3 (ed. Pendragon), il libro scritto da Laura Branca per raccontare la storia di Lino Neri e della sua edicola, punto di riferimento culturale per il Pratello e per la città. Il volume sarà presentato questa sera alle 21 alla Casa di Quartiere della Pace, dove l’autrice dialogherà con la giornalista Francesca Mozzi, con la presenza del presidente di quartiere Lorenzo Cipriani. La serata includerà letture dei brani del volume dell’attrice Simona Sagone, presidente dell’associazione culturale Youkali APS.

L’edicola di Lino, scomparso nel 2023, era molto più di un semplice punto vendita: uno spazio di incontro, spesso aperto a orari improbabili, da cui si usciva sempre con una pila di libri e videocassette. Era anche normale vedere Lino in giro per la città in bici a consegnare giornali, come documentato nella foto di copertina di Achille Serrao. Amava ascoltare i programmi radiofonici sui libri, come quelli di radio 3 (da cui nasce il titolo), e in passato uno l’aveva condotto anche lui stesso. Una delle clienti più affezionate, Costanza Storaci, è stata la prima ad avere l’idea di dedicargli un libro, diventando anche una finanziatrice privata del progetto: "Quando ero triste, passavo sempre da Lino per un consiglio. Quando è scomparso ero profondamente colpita e mi sono rivolta a Viola (Viola Bertolini, che oggi gestisce l’edicola insieme a Lara Carrino, ndr) per chiederle cosa potessimo fare per ricordarlo. Da lì è nata l’idea di creare qualcosa che fosse significativo per tutto il quartiere".

Il libro, che vede la postfazione del giornalista e caro amico di Lino Carlo Valentini, è infatti l’esito finale di un progetto più ampio, patrocinato dal Quartiere Porto-Saragozza e curato da Hem Comunicazione (grafica di Elena Branca), con l’idea di avviare in futuro progetti di lettura nelle edicole. L’evento di apertura è stato a dicembre 2024, dove oltre 80 persone si sono riunite per condividere un ricordo Lino, tra cui anche Alessandro Bergonzoni e Virginio Merola, entrambi clienti dell’edicola.

Da queste voci nasce il libro, che intreccia le testimonianze a una narrazione di fantasia. Il volume è arricchito da illustrazioni di Marco Ficarra, già protagoniste della mostra "Immaginando Lino" esposta lo scorso febbraio nell’edicola. Nel frattempo il Pratello si prepara a celebrare il 25 aprile all’insegna della cultura e della Resistenza e Lino’s sarà presente ai festeggiamenti con un banco per la vendita del libro.

Inoltre, il 27 aprile sarà a Porta Pratello per Sant Jordi, la festa delle librerie indipendenti, dove alle 16.30 Laura Branca dialogherà sul libro con William Piana di Radio Città Fujiko.