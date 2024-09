L’insegnamento di Industria italiana autobus

Galletti*

Si propongono in due. Da una parte c’è una cordata di imprenditori, molto conosciuti, guidata dai bolognesi Maurizio Marchesini e Valerio Gruppioni, con in squadra altri nomi credibili, quali Nicola Benedetto e Maurizio Stirpe. Dall’altra c’è una società di investimenti con sede a Caserta, sconosciuta al territorio, senza expertise specifico e che da subito appare sottodimensionata per l’operazione. A partire dall’assessore Vincenzo Colla, tutto il territorio, dalle istituzioni alle parti sociali, è unito nel preferire la prima opzione. Potrebbero bastare queste premesse per fare la scelta giusta. Invece no. L’offerta di Seri Industrial viene considerata migliore a livello economico e si aggiudica Industria italiana autobus.

Malgrado le rassicurazioni, cominciano i problemi: a inizio agosto Seri Industrial annuncia lo stop della produzione a Bologna e lo spostamento ad Avellino a settembre. Insurrezione del territorio, l’operazione viene bloccata dal Ministero. Neanche il tempo di riaprire il tavolo a Roma e i sindacati bolognesi dichiarano lo sciopero, perché in sordina nella seconda parte di agosto è iniziata la spoliazione di IIA, con il trasferimento dei materiali nella sede campana. Due sono le lezioni da apprendere sulla gestione delle crisi d’impresa. Numero uno: quando il territorio si oppone in modo compatto ad una soluzione, probabilmente è la soluzione sbagliata. Due: mai valutare un’offerta soltanto dal punto di vista economico, la credibilità dei proponenti vale più delle promesse.

