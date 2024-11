L’inserimento dei migranti: "Legge per la formazione"

"Noi difendiamo l’areoporto e il turismo come risorsa economica per la città. Si può pensare a una strategia di distribuzione regionale e contenere alcuni effetti dell’overtourism, ma servono soluzioni efficaci evitando speculazioni politiche". Si tiene fuori dalla polemica l’ex deputato e consigliere alla Presidenza del Consiglio – durante il primo governo Prodi – Serse Soverini, ieri a un evento con l’ex ministra Elena Bonetti, candidato in quota Azione della lista Riformisti-Emilia-Romagna Futura a sostegno di de Pascale, dopo l’idea Pd sul taglio dei sorvoli e da cui, il suo leader Carlo Calenda, si è smarcato.

Soverini, al di là del Marconi, quali sono le sue priorità in caso di elezione?

"Va rilanciata la sanità e condivido in toto le proposte di de Pascale. Poi va rafforzata la formazione per i giovani, come quella degli studi tecnologici superiori, degli Its post-maturità che creano professionisti all’altezza delle sfide e del lavoro. Io ho fatto la riforma degli Its in Parlamento e si deve partire da qui".

Lei ha una lunga carriera politica, qual è il motivo della sua candidatura?

"Ho una proposta bandiera, già nel programma di de Pascale. Voglio portare avanti la legge regionale, che sarebbe la prima in Italia, sull’immigrazione, così da creare un canale d’ingresso per i migranti che hanno fatto una percorso di formazione nel loro paese d’origine".

Come funzionerà il percorso?

"Una norma nazionale permette di costruire un canale legale, sicuro e civile, per l’ingresso dei migranti dopo che hanno fatto un percorso di formazione di 100 ore di lingua italiana e 180 di educazione civica e avviamento al lavoro. Passato questo corso, i migranti entrano col visto e vengono in Emilia-Romagna. Il mio obiettivo, da consigliere regionale, è portare a casa questo provvedimento. Diciamo che mi sento un ’candidato’ a progetto".

In Emilia-Romagna siete riusciti a riunire i riformisti, ma senza Italia Viva...

"Stare insieme non è un’opzione, ma una necessità. La nostra non è una lista di scopo, ma è destinata a durare. Per quanto riguarda Italia Viva, mi dispiace ce per colpa di veti (del M5s, ndr) alla fine non si sia potuto candidare Mauro Felicori, assessore uscente alla Cultura".