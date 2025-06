L’installazione dell’artista Niti Niti

Ai Giardini Margherita (ingresso Porta Castiglione), nell’ex vasca da gioco nell’area bambini inaugura alle 17 …e io ti chiamerò la rossa, installazione dell’artista e architetta slovena Simona Muc, in arte Niti Niti, realizzata in collaborazione con l’associazione Re-Use With love. Per tutto il weekend, sarà esposta un quadro tridimensionale in ceramica smaltata rossa – il colore più caratteristico della città – composto da 666 cilindri, il numero degli archi dei Portici di San Luca, che l’artista ha voluto donare alla città che l’ha accolta. Un’opera destinata ad essere smontata nella performance Take it – Make it di domenica 8 giugno durante la quale Niti Niti donerà al pubblico i singoli pezzi, per farli rivivere in altri contesti.