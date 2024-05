L’intelligenza artificiale. Nel libro di Formica un ’manuale’ d’uso

È il tema di questi anni, da cui davvero non si può prescindere: ’Intelligenza umana e intelligenza artificiale’ è il libro di Piero Formica (ed Pendragon) che sarà presentato oggi alle 18,30 alla libreria Ambasciatori di via Orefici. L’autore ne parla con Fabrizio Dughiero, Roberto Grandi e Maurizio Morini. L’intelligenza umana è un fenomeno naturale, generale e creativa. L’intelligenza artificiale – dice l’autore – è una tecnologia progettata per svolgere compiti specifici: spetta a noi decidere come usarla.