"L’intelligenza artificiale per la Torre"

Ecosistemi, Impresa 4.0, visione e futuro. Sono queste le parole chiave che riassumono la presentazione della Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna (in breve, CTE COBO) a cura di Rosa Grimaldi, delegata di città metropolitana e Comune, Massimo Bugani, assessore all’agenda digitale del Comune e Lucia Chierchia, managing partner e chief of open innovation ecosystems di Gellify. "Questo progetto rappresenta un’occasione per cercare di capire come saranno la società e la vita del futuro"; dice Massimo Bugani invitando ad abbracciare il progresso che, ora più che mai, fa parte della quotidianità. In relazione alla situazione della Garisenda, spiega l’assessore, "grazie all’integrazione di intelligenze artificiali nei modelli di calcolo predittivi siamo in grado di monitorare meglio la situazione. É grazie alla creazione di un ecosistema che comprende l’Università e altre imprese del territorio che questo è possibile". Nella cornice della Bologna Tech Week (che terminerà il 7 dicembre, ndr) CTE COBO è il centro di eccellenza regionale per il trasferimento tecnologico diffuso sulle tecnologie emergenti; avrà sede al Tecnopolo e si inserisce nel BIS - Bologna Innovation Square. Il centro metterà inoltre a disposizione per queste opportunità oltre 2,5 milioni di euro, equamente distribuiti a 18 start-up selezionate, entro marzo 2024. Il bando permetterà alle 18 start-up di accedere a uno dei tre percorsi di accelerazione verticale su Industria 4.0, Industrie Culturali e Creative o Servizi Urbani Innovativi della durata di almeno 12 settimane per migliorare il livello di maturità tecnologica.

Alberto Biondi