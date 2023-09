"L’intelligenza delle piante? Come internet"

Complicate, sofisticate, evolute. Ma anche intelligenti, sensibili, capaci di imparare, scegliere e ricordare. E comunque meritevoli del massimo rispetto. Le piante, grazie a un divulgatore appassionato come Stefano Mancuso, sono finalmente al centro di una nuova narrazione e portatrici di una nuova verità. Sarà Mancuso, professore ordinario all’università di Firenze e studioso appartenente a un gruppo destinato, secondo il New Yorker, a cambiarci la vita, il protagonista oggi alle 11 al Palazzo dei Congressi della ‘Lezione alla rovescia’ davanti a 800 studenti nell’ambito del Cersaie. La lezione, incentrata sui temi della sostenibilità, prevede il coinvolgimento dei ragazzi che saliranno sul palco e dialogheranno con il docente. "Non conosco il format ma mi piace", dice l’inventore della neurobiologia vegetale.

Professore, le piante possiedono dunque una vita insospettabile?

"Mi ha sempre colpito il fatto che venisse riconosciuta l’intelligenza soltanto agli uomini e agli animali, che rappresentano lo 0,3% del mondo. Ho sempre trovato strano che il 99,7% di quello che compone la vita fosse formato soltanto da ‘macchine’ che si comportano in modo automatico. Se essere intelligenti significa saper risolvere i problemi, le piante lo sono. Con una differenza rispetto agli animali: mentre questi ultimi si possono spostare per risolvere un problema, le piante non lo possono fare. Tuttavia sanno mettere in atto una serie di processi per sistemare le cose: possono trovare l’acqua quando manca, respingere i predatori e accudire i figli".

Come è costruita l’intelligenza degli alberi?

"Sono lontani da noi perché non hanno mani, piedi o antenne come gli animali e possiedono un’organizzazione molto diversa dal nostro modo di essere. Noi abbiamo organi specializzati con un cervello che li rende veloci: gli occhi guardano, i polmoni respirano, le orecchie ascoltano. Le piante hanno queste caratteristiche diffuse in maniera su tutto il corpo e quindi anche loro vedono, respirano e ascoltano. Tutto quello che noi facciamo attraverso organi definiti, le piante lo fanno lungo l’intero organismo. E’ un modello diffuso, concettualmente non dissimile a quello della rete internet".

Questa sua visione ha incontrato ostilità nel mondo accademico?

"All’inizio sì, è stato un piccolo calvario. Fino alla fine gli anni ‘90 l’idea dominante era che le piante rispondessero in maniera automatica. Oggi la questione è diversa e sono sempre più numerosi i ricercatori che analizzano la capacità di comunicare e memorizzare delle piante. Quel che più conta però è l’impatto sulla gente comune. Adesso si comincia a capire che dal verde dipende la nostra sopravvivenza".

Avverte sensibilità per le questioni ambientali?

"No, per la prima volta c’è uno sfasamento totale fra quello che dice la scienza e quello che percepisce la gente. Il riscaldamento globale è il problema più grande nella storia dell’uomo ma non c’è attenzione né della gente comune, né dei giovani, né della politica che non sa ragionare sul medio-lungo termine. Ci vorrebbe una forte spinta popolare per indurre cambiamenti".

Quanto saranno pesanti i costi della crisi climatica?

"Incalcolabili. Il 18% della superficie terrestre non sarà abitabile e si dovranno spostare due miliardi di persone. L’uomo non si estinguerà ma i danni saranno enormi".