L’interrogativo sulla paternità del tortellino

La paternità dei tortellini è un antico dibattito che scuote storici della gastronomia e chef di ultima generazione, buongustai di carriera e sfogline dell’ultima ora. Modena o Bologna? Non c’è certezza nè dell’una nè dell’altra città. Però attenzione: la disputa non è a due, ma a tre. Si inserisce infatti Castelfranco Emilia, provincia di Modena e diocesi di Bologna, che ne afferma la ’proprietà’ citando il poeta ottocentesco Giuseppe Ceri il quale a sua volta nella sua opera l’Ombelico di Venere si rifà alla ’Secchia rapita’ di Alessandro Tassoni. Scrive il poeta: "Quando i Petroni contro i Geminiani arser di fiero sdegno per la rapita vil secchia di legno: e senza indugio armati accorsero di Modena alle porte minacciando mine e stragi e morte Venere, Marte e Bacco, dal ciel discesi in terra a parteggiare in quell’atroce guerra, vollero dar riposo al faticato fianco nell’antica osteria di Castelfranco dove la dolce notte dal Tassoni cotanto celebrata, Venere innamorata tutt’intera trascorse in braccio ora di Marte, or del Tebano, d’onta coprendo lo zoppo dio Vulcano.." L’osteria si trovava secondo Tassoni in località Corona, che ancora esiste a Castelfranco. La leggenda narra che un oste vide l’ombelico della dea e in suo onore inventò il tortellino. Dunque c’è il terzo incomodo. E il bicchiere giusto è il pignoletto bolognese o il lambrusco modenese? Sediamoci a tavola e ognuno faccia come gli pare.

