L’intervista ’impossibile’ al celebre inventore "Ho sempre cercato di essere utile all’umanità"

Professor Giuseppe Barilli, perché ha preferito farsi chiamare Quirico Filopanti?

"Quirico ricorda il mio amore per Roma, Filopanti in greco significa ’colui che ama tutti’. Nella mia vita ho cercato di essere al servizio dell’umanità".

Ci parli della sua infanzia... "Sono nato nel 1812 alla Riccardina di Budrio da una famiglia modesta, mio padre era falegname e mia madre Clementina si occupava della casa. A Budrio dal 1556 c’era la scuola di latinità e il Comune mi ha dato l’opportunità di frequentare gli studi fino alla laurea in Matematica e Ingegneria Meccanica".

Perché ha deciso di laurearsi in Ingegneria Meccanica? "Per aiutare le persone, infatti ho progettato un acquedotto che potesse portare acqua potabile nelle case, un aratro che funzionasse a vapore, e un dirigibile che potesse contenere più di 200 persone, ma mancavano i fondi per renderli reali. Durante il mio esilio a Londra ipotizzai la divisione della Terra in fusi orari".

Lei conosceva ed apprezzava il dialetto bolognese, vero? "Certo! Spesso facevo lezione in dialetto ed ebbi l’onore di tradurre una novella di Boccaccio in dialetto budriese".

Lei era anche un fervente patriota, vero?

"Partecipai alla battaglia di Piazza 8 Agosto a Bologna nel 1848 e, nello stesso anno, creai e difesi con altri la Repubblica Romana. Incitai i giovani del Battaglione Idice che partiva proprio da Budrio per partecipare alla Prima guerra di indipendenza. A Roma fui eletto più volte deputato alla Camera, definendomi ’uomo del Paese, non dei partiti’. Nel 1846 scrissi un inno per l’Italia e lo feci cantare a Budrio".