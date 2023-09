Linton Johnson in Salaborsa svela i segreti dei campioni

I campioni, pensiamo tutti, sono persone speciali, con qualcosa che noi non abbiamo... Ma se volete imparare qualcosa da loro, basta andare oggi alle 18 in Salaborsa dove Linton Johnson presenta il suo libro ’Get in the game. Cinque mosse per diventare unstoppable’ (ed Cairo), in dialogo con Walter Fuochi. Essere un atleta aiuta a strutturare la propria vita. Svegliarsi presto, prefissarsi una meta, lavorare sodo, aiutare gli altri e mangiare bene sono soltanto alcuni dei life hacks che possono contribuire a migliorarsi. L’ex campione Nba, utilizza le sue esperienze di atleta professionista per svelarci cinque main mindset che ci aiuteranno a dare una scossa alle nostre giornate, a raggiungere i nostri obiettivi e renderci capaci non solo di visualizzare la strada da intraprendere, ma anche di individuare i modi per arrivarci. Ogni pagina è un inno alla forza interiore.