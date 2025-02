Linus: "La mia vita sulle onde della radio"

La radio dal vivo, uno studio le cui pareti sono arredate esclusivamente con scaffali contenenti gli amati vinili. Ogni disco una storia, ogni canzone un ricordo, ogni brano suggerisce un personaggio incontrato in decenni trascorsi dietro il microfono. Tutto questo è Radio Linetti Live, lo spettacolo che Linus, storico conduttore e simbolo di Radio Deejay, mette in scena ancora questo pomeriggio (ore 16) al Teatro Duse di via Cartoleria.

Linus, ’Radio Linetti’ è l’occasione per raccontare una esperienza, la sua nella radio, che è sia professionale che umana.

"I due aspetti coincidono. La radio è la mia vita, è lì che ho sviluppato la mia carriera e, soprattutto, sono riuscito a dare un senso compiuto alla figura del dj, che prima degli Anni 80 in Italia aveva i tratti indistinti. L’unico vero dj era il grande Renzo Arbore".

Uno a cui deve moltissimo... "Quando non esistevano le radio private e c’era solo la Rai, per me l’ascolto di Alto Gradimento era la fonte che dava un senso al mio bisogno di musica. Ho formato i miei gusti musicali ascoltando la trasmissione di Arbore e Boncompagni. Era l’unica che trasmetteva i dischi di gruppi alternativi, che mi hanno aperto la mente, penso ai T. Rex e a tutto il glam rock. Grazie a lui ho imparato che la caratteristica essenziale di un dj non è la tecnica, ma la disponibilità alla scoperta, all’esplorazione di mondi diversi".

Incontri che lei ricorda nello spettacolo.

"Sì, quelli con tanti colleghi e amici che cerco di raccontare fuori dall’ufficialità. Arbore, ad esempio, è stata una delle persone dalle quali ho ricevuto una delle più belle gratificazioni professionali della mia carriera. Molti anni fa la Rai gli diede l’incarico di riorganizzare i palinsesti della radio pubblica e lui mi contattò chiedendomi di entrare nella squadra che stava costruendo. Creando anche un certo imbarazzo, visto che io lavoravo in una radio privata... Ma bastarono pochi giorni a Renzo per accorgersi che nulla avrebbe potuto contro la burocrazia della Rai e la cosa purtrtoppo finì lì".

C’è un’altra persona alla quale lei è sempre stato grato.

"Certo, Jerry Scotti. È stato l’unico professionista nei confronti del quale ho sempre provato la sensazione che non sarei mia diventato bravo come lui. Impossibile emularlo, è una persona con la quale passeresti intere giornate a scherzare, ha una comicità innata, sia in pubblico che in privato. Lui anche da giovane era vecchio, ha sempre avuto l’atteggiamento da ‘zio’ che creava un contrasto straordinario con tutte le battute assurde che faceva a raffica".

Nella scenografia minima dello spettacolo campeggiano due grandi mobili che contengono i vinili.

"Sono 100 vinili della mia collezione personale che viaggiano con me! Ogni sera, per lo spettacolo, ne scelgo alcuni da commentare con il pubblico, per condividere la musica che ha fatto la storia di Radio Deejay e la mia".

Ne scelga tre per i nostri lettori.

"Tre dischi molto diversi, che sono stabilmente nel mio cuore, ’Rimmel’, di Francesco De Gregori, ’Wish You Were Here’ dei Pink Floyd e ’Let The Music Play’ di Barry White".