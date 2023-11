L’invasione pacifica dei trattori benedetti

Una quarantina di trattori hanno invaso domenica mattina il piazzale del santuario di Santa Clelia Barbieri a Le Budrie di Persiceto. "L’occasione è stata – spiega Graziano Marchesini, presidente della consulta de Le Budrie – il festeggiamento della fine dell’annata agraria. Perché è consuetudine nelle parrocchie di campagna che si tenga una celebrazione eucaristica durante la quale si ringrazia e si portano i frutti della terra: come i frutti di stagione, mele, pere, pane e altri generi alimentari presentati all’offertorio durante la messa. Beni che poi vengono devoluti alla Casa della carità di San Giovanni in Persiceto".

La messa è stata celebrata dal parroco monsignor Gabriele Cavina e all’evento è intervenuto anche il sindaco Lorenzo Pellegatti. Al termine della celebrazione i presenti si sono spostati all’esterno della chiesa. Il parroco ha infatti benedetto i tanti mezzi agricoli parcheggiati sul sagrato. Dunque una ricorrenza, di origini antiche, quella festeggiata a Le Budrie, che segna la fine e l’inizio dell’annata agraria e, fin dall’origine, si è proposta di ricordare agli agricoltori il dovere di rendere grazie a Dio per il raccolto dei campi e di implorarne la benedizione sui nuovi lavori. La Cei, Conferenza episcopale italiana, ha assunto la giornata del ringraziamento tra le feste del calendario liturgico della Chiesa in Italia. E tutti i Papi, da Pio XII fino a Papa Francesco, hanno calorosamente raccomandato di celebrarla con solennità.

"Non possiamo dimenticare – ha detto il primo cittadino – il ruolo fondamentale degli agricoltori, che lavorano con amore e rispetto per l’ambiente, assicurando che la terra continui a produrre frutti per le generazioni future. Gli agricoltori, non sfruttano solamente i terreni, ma da sempre sono attenti, pulendo canali e fossi, a garantire che non si verifichino situazioni di rischio". E il sindaco ha aggiunto: "Dall’altra parte le amministrazioni locali e gli enti preposti debbono venire loro incontro in particolare quando si affronta il tema dell’irrigazione, con lo scopo di fare scorta di acqua in un quadro climatico dove oramai predomina la siccità".

Pier Luigi Trombetta