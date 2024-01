L’inverno decolla con mezzo metro di neve

Con mezzo metro di neve fresca dai 1200 metri di quota, può finalmente decollare la stagione invernale sulle piste del Corno alle Scale. Dopo un dicembre secco e la stazione aperta a regime ridotto solo grazie all’innevamento programmato, il fine settimana ha finalmente rivestito il comprensorio del suo abito migliore. Subito al lavoro tutti gli addetti del comprensorio: fino a giovedì, fa sapere la direzione, saranno aperte le seggiovie Campo scuola, Direttissima e Tappeto mobile con le piste Polla, Campo scuola e Mini campo scuola. In questi giorni gli skipass giornalieri avranno prezzi ridotti: 20 euro per adulti, ragazzi e senior; 13 euro per mezza giornata, 7 per i bambini e per il tappeto mobile. "Ora stiamo lavorare per aprire tutte le piste il prima possibile – spiegano dalla società di gestione – e accogliere al meglio gli sciatori per il fine settimana".

Tira un sospiro di sollievo il sindaco Sergio Polmonari: "Sono tutti in fermento per avere la stazione perfettamente in ordine, le strade sono pulite, direi che tutto si sta sistemando per avere finalmente una stagione degna del Corno, che rappresenta una fetta enorme di economia per tutte le attività del territorio. Durante le feste di Natale un po’ di movimento c’è stato comunque, ma non quello che ci sarebbe stato con la stazione completamente aperta. Bisogna dare atto ai gestori di avere fatto un notevole sforzo, anche economico, per tenere aperto anche se in modo limitato in presenza di alte temperature. Questo ci ha permesso di avere una partenza rallentata ma comunque valida per la stagione invernale. E non dimentichiamo che la neve in Appennino non serve solo per sciare, ma anche per dissetare la pianura in estate".

"Dal ponte dell’Immacolata ad oggi abbiamo comunque potuto lavorare anche con tre sole piste aperte – sottolinea Clarisse Roda, direttrice della scuola sci del Corno alle Scale –. Non c’è stata tantissima gente ma l’impegno della società ha almeno permesso alle attività commerciali di lavorare con continuità. Con una situazione meteo non favorevole ovviamente c’è meno gente ma è andata comunque meglio della stagione passata quando le temperature erano superiori. Ora abbiamo già prenotazioni per il weekend, tante scuole che vengono a fare 3-4 giorni sulla neve e numerose gare di sci e snowboard nazionali e internazionali. Questo è già il secono anno consecutivo che non vengono alzati i prezzi degli skipass e delle lezioni così, rispetto ad altre stazioni, siamo concorrenziali andando incontro alle esigenze delle famiglie".

"Da qui a Pasqua ci attendiamo mesi veramente intensi – sorride Manes Bernardini, manager dello Chalet delle Terme di Porretta, affacciato sulle piste –. Il Corno è comunque una soluzione low cost per le famiglie rispetto alle stazioni del Nord. Le feste di Natale sono state comunque un buon assaggio e sono andate bene, con tanti bambini e famiglie. A Capodanno abbiamo avuto 160 persone, molte delle quali dalla Toscana. Ma ora inizia la vera stagione".

Enrico Barbetti