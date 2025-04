L’inverno demografico e l’Appennino in controtendenza: incontro con gli esperti

’Sette montagne, otto colline e una pianura’ presentato a Gaggio Montano. Il 29 aprile alle 17.30 i demografi Gianluigi Bovini e Franco Chiarini presenteranno il loro ultimo lavoro al centro convegni Alto Reno di via Meotti 26. Gianluigi Bovini, originario di Castelluccio, è stato a lungo dirigente dei servizi demografici e statistici del comune di Bologna, insieme al collega e co-autore Franco Chiarini. A discutere con loro sarà Sergio Palmieri, presidente della fondazione Generazioni. Il convegno è organizzato nell’ambito della rassegna ‘Incontri ai piedi del Faro’ a cura dell’assessorato alla cultura. In particolare, come recita il titolo dell’iniziativa, saranno discusse ‘Le dinamiche demografiche del nostro Appennino’. Il lavoro recentemente pubblicato arriva ad una conclusione: in Emilia-Romagna, grazie alla capacità attrattiva del territorio, l’inverno demografico è più mite che altrove.

Questo non toglie che il 44% della superficie regionale trovi in condizioni di fragilità demografica. A essere più esposte sono le zone montane e le aree di pianura più lontane dalla via Emilia. Dalla montagna, giungono segnali confortanti: dal 2021 al 2024 la popolazione dell’Appennino bolognese è aumentata del 2%.

f. m.