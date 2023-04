L’investitore di via Azzurra Condanna a 4 anni e 6 mesi

Quattro anni e sei mesi. È questa la pena decisa, in abbreviato, nei confronti di Gian Luca Nilo, il trentanovenne che il 22 ottobre travolse in auto, uccidendola, l’anziana Luisa Giovannini, 81 anni, in via Azzurra.

L’uomo rispondeva di omicidio stradale aggravato dalla guida con patente revocata (peraltro proprio perché sorpreso al volante sotto effetto di stupefacenti) e di detenzione di droga, cioè l’hashish e la cocaina che teneva nel borsello che portò con sé in ospedale e che fu poi perquisito dalla polizia locale dopo lo schianto. È stata inoltre decisa un’ammenda di 900 euro per la detenzione di due coltelli e un manganello telescopico trovati dagli agenti sempre nello stesso borsello. La procura, la settimana scorsa, aveva chiesto una condanna a quattro anni e 2.400 euro di multa.

Prima della sentenza di ieri pomeriggio, per due volte altrettanti giudici avevano respinto proposte di patteggiamento a quattro anni presentate dall’avvocato di Nilo, Luciano Bertoluzza, d’accordo con il pm Tommaso Pierini; la prima volta da scontare in detenzione domiciliare, la seconda in semilibertà. Entrambe le decisioni di rigetto avevano tenuto conto del fatto che l’imputato, a fine gennaio, era stato arrestato e portato in carcere per essere evaso dai domiciliari e aver violato il divieto di avvicinamento alla ex fidanzata. I giudici lo ritennero "incapace di autocontrollo". L’attuale pena è già scontata di un terzo, come previsto dal rito abbreviato. I familiari della vittima sono assistiti dagli avvocati Giovanni Donati e Nicola Stangolini, che hanno partecipato all’udienza nonostante abbiano rinunciato alla costituzione di parte civile.

Nilo, dopo il tragico schianto, risultò positivo alla cocaina, ma quest’aggravante non venne poi contestata. Quel 22 ottobre, guidava la Golf nera di un amico. Erano da poco passate le 13 e Luisa, con le buste della spesa in mano, attendeva sul marciapiede sotto casa di attraversare sulle strisce per rientrare: fu invece schiacciata dall’auto di Nilo, che si era capottata dopo averne urtata un’altra proveniente dalla direzione opposta, guidata da una donna incinta. Nilo aveva infatti invaso l’altra corsia, forse per un colpo di sonno, e poi, sterzando bruscamente per evitare l’impatto, aveva urtato il fanale dell’altro veicolo volando poi in aria con la Golf. Che era ripiombata a terra addosso alla povera Luisa.

