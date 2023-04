Lions e Leo ripuliscono via Galliera Oggi la pittura di muri e serrande

Va avanti anche oggi la pulizia dei portici di via Galliera. I Lions e i giovani dei Leo, in occasione del ’Lions day’ 2023, hanno lavorato già ieri con spazzole di ferro, pennelli, spugne e solventi per rimuovere scritte, graffiti e tag da portici e serrande.

Con materiali appositi forniti dal quartiere Porto Saragozza, in collaborazione con il Comune, i volontari Lions e Leo del ‘Comitato Portici di Bologna’ hanno rimosso gli imbrattamenti grafici, ieri ha partecipato anche l’assessore Simone Borsari, mentre oggi procederanno alla ripittura per ripristinare al meglio muri e serrande degli esercizi commerciali dei civici 43 e 41 di via Galliera e dei muri nell’angolo della piazzetta San Giuseppe. L’obiettivo è quello di recuperare una zona molto frequentata da cittadini e turisti, oggi fortemente degradata. L’intervento si protrarrà nel pomeriggio, fino al completamento delle operazioni programmate nell’area.

Il tutto – con una differenza dal confronto prima-dopo che risulterà di forte impatto visivo – sotto la guida attenta degli esperti del Comune e del Comitato No Tag di Saragozza, che hanno maturato una decennale esperienza sul campo. I volontari puliranno anche le 85 ’pietre d’inciampo’ in memoria delle vittime della Strage di Bologna del 2 agosto 1980, in via Indipendenza. Entrambi gli interventi s’inquadrano nel patto di collaborazione siglato dal Comitato Lions Portici di Bologna con il Quartiere Porto Saragozza.