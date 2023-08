Lions, la camminata in nome della solidarietà Giorgio Ferroni dei Lions ha intrapreso una camminata per raccogliere fondi per la lotta ai tumori infantili. La sua iniziativa ha già raccolto 10mila euro, che andranno alla Lions Club International Foundation. Un gesto di solidarietà che dimostra come essere Lions significhi mettere a disposizione tempo ed energie al servizio degli altri.