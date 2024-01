Lippo e lo splendore del suo secolo

Qualche volta gli spazi non riescono a contenere le opere, il loro senso, la loro bellezza. È un po’ il caso della mostra ’Lippo di Dalmasio e le arti a Bologna tra Trecento e Quattrocento’ allestita fino al 17 marzo al museo Medievale. Nelle tre sale del Lapidario, per essere precisi, perché questo museo, custode di veri tesori, soffre da sempre di un impianto che non lo valorizza e anche le esposizioni vengono ’costrette’ in spazi obbligati.

Certo, la trentina di opere esposte è bellissima, affrontando ’in scioltezza’ un artista poco noto al pubblico ma che è protagonista in un periodo straordinario, in cui sembra che tutto succeda proprio a Bologna. Sede papale, ricca, piena di vescovi e committenti altolocati pronti a sfidarsi per accaparrarsi l’artista più in voga, e soprattutto pronti a partecipare all’avvio del cantiere per San Petronio, la grande basilica simbolo della città. Chi conta, deve esserci. Tutte le arti sono chiamate a dare il meglio.

"È una piccola-grande mostra – spiega Massimo Medica che l’ha curata insieme a Fabio Massaccesi –: come museo noi cerchiamo di proporre cose mai scontate, ma preparate con cura, alla fine di lunghi studi diretti a valorizzare e riscoprire il nostro patrimonio". In questo caso, Lippo di Dalmasio arriva dopo le mostre dedicate Vitale da Bologna (2010), Simone dei Crocifissi e Jacopo di Paolo (2012) e Giovanni da Modena (2015). Il cammino è lungo e i nomi non sono tali da richiamare il grande pubblico, ma la mostra di Lippo (figlio di Dalmasio) sta andando bene: i biglietti staccati fino al 4 gennaio sono stati circa seimila e altrettanto bene vanno le visite quidate, che aiutano ad entrare meglio in un periodo turbolento ma fatto di bellezza. Eppure le Madonne, le Croci dipinte, le sculture e i manoscritti miniati messi uno di fianco all’altro in realtà non hanno bisogno di essere poi tanto spiegati: parlano da soli.

"Nelle tre sale – prosegue Medica – raccontiamo la parabola di Lippo di Dalmasio dai suoi inizi a Pistoia al suo rientro in città nel 1390 con le grandi committanze, fino alla fase dell’età matura (1400-1410) e il confronto con le nuove tendenze che non seppe cogliere fino in fondo". "Naturalmente quando arriva in città Lippo è il ’favorito’ della situazione, viene dalla Toscana pieno di novità ed è nipote del famoso Simone dei Crocifissi che provvede ad introdurlo negli ambienti giusti". E i risultati sono ad esempio l’anconetta Lambertini esposta per la prima volta a fianco delle ante laterali, la Croce dipinta dal museo Siviero "bellissima, molto giottesca e plastica", affiancata a quella delle collezioni comunali. Fianco a fianco, le tavole di Simone dei Crocifissi e di Jacopo di Paolo, e le opere dei più famosi miniatori: meraviglie di pagine aperte su mondi minuscoli, esplosioni di colori e particolari. Il ’grande’ a continuo confronto con il ’piccolo’ in un dialogo tra arti e artisti che travasa competenze e mode.

"Lippo fu un artista molto amato in periodo di Controriforma – riflette Modica – soprattutto per le sue Madonne. Ma puntare solo sull’aspetto devozionale è riduttivo e ha contribuito poi ad appannarne la fama. In questa mostra vogliamo invece mettere in luce la sua grande bravura e la tecnica eccellente, che emerge anche nel confronto con gli altri artisti. Poi certo, nel tempo assume tratti più espressivi, più ’bolognesi’ in un certo senso. E non saprà cogliere al meglio le nuove suggestioni del secolo".

Le visite guidate ritornano dal 13 gennaio e sono previsti anche incontri di approfondimento. "Abbiamo messo molto impegno in questa mostra – conclude – che è stata una palestra importante anche per i nostri giovani tirocinanti".