L’Ippodromo cambia volto. Nuovi spazi e tante attività. Ma sui cavalli è rebus

Sull’ippodromo ci sono solide certezze e grossi interrogativi. Le certezze partono dal presupposto che l’Arcoveggio, nel 2026 e anche oltre, sarà al centro di un grande processo di trasformazione che porterà al progressivo smantellamento del bingo (con "la salvaguardia di chi ci lavora"), alla probabile cessione del comparto adiacente detto ‘ex Assi’ dal Demanio al Comune (con la permuta della Palazzina Magnani in via Azzo Gardino, dove l’agenzia porterà attività culturali attaccate alla nuova sede), all’avvio da parte di HippoGroup di "un progetto di sperimentazione" (già inoltrato alla Giunta, ma in attesa di valutazione) entro il 2026. I punti di domanda, invece, riguardano il futuro dei cavalli: se per Palazzo d’Accursio e HippoGroup l’attività ippica va preservata, nel primo studio di pre-fattibilità commissionato a Nomisma e Politecnica manca l’attività ippica.

Ieri sera, nella sede del Navile, Federica Mazzoni (presidente di Quartiere) e Raffaele Laudani (assessore all’Urbanistica) hanno illustrato il progetto ideato dalle due società di consulenza per "mettere a terra quanto emerso dal percorso partecipato" sul destino dell’ippodromo. Un anello verde composto da 1.000 alberi al posto della pista, la valorizzazione del prato centrale (in modo che diventi il più grande parco urbano per 30.000 metri quadrati), aule studio e laboratori per collegare le Aldini Valeriani e la biblioteca Casa di Khaoula all’Arcoveggio, negozi e attività commerciali, uffici e spazi di co-working, eventi e altro. Si parla di oltre 40 milioni per diversi anni di lavoro. Insomma: praticamente qualsiasi cosa, tranne le corse dei cavalli.

E se nella sala della Casa di Quartiere Montanari c’è già chi bofonchia, lamentando come "non si possano cancellare oltre 80 anni di storia così", Laudani assicura che "lo studio serve solo per fare dei conti e capire cosa si possa realizzare".

"È un’ipotesi – puntualizza l’assessore –. Valuteremo le sperimentazioni che HippoGroup sta avanzando e che prevedono la permanenza dell’attività ippica. Immagino altri due incontri: uno dopo che avremo valutato la proposta della società che gestisce l’ippodromo; l’altro nel caso si dovesse formalizzare la permuta dell’ex Assi, che aprirebbe scenari, in quanto lo studio oggi non la contempla. Noi questa permuta la vogliamo accogliere perché quell’area è strategica, in quanto non sottoposta ai vincoli della Soprintendenza, per ragionare sul futuro dell’ippodromo ampliando l’area. L’operazione dovrebbe chiudersi entro l’anno: sarei più prudente a non parlarne, ma siamo moderatamente ottimisti".

"L’attività ippica fa parte della cultura di Bologna ed è molto importante per il territorio – chiude Mazzoni –. Vogliamo salvaguardarla, immaginando magari funzioni diverse a essa legate. Quello che stiamo ipotizzando si deve reggere sulla solidità e sulla sostenibilità degli interventi: ecco perché consegniamo al Comune queste nostre valutazioni, che si intersecano con la possibile fattibilità di nuova vita per questi spazi".