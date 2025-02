Liquami nel canale, il sindaco: "Chi sa, parli"

Liquame nel ‘canale San Giovanni’ a Persiceto. Ignoti hanno scaricato il materiale, probabilmente a monte, nel territorio di Castelfranco Emilia (Modena), poi arrivato attraverso il corso d’acqua nel Comune di San Giovanni. Lo segnala il sindaco Lorenzo Pellegatti. "Purtroppo – dice il primo cittadino, arrabbiato per l’accaduto – come già avvenuto altre volte da Natale scorso, ignoti hanno scaricato nella notte liquame bovino nel ‘canale San Giovanni’ o in un fosso suo affluente. E questa sostanza organica, in prossimità del salto, sotto al mulino, è stata ’energizzata’ e quindi è diventata schiuma".

"Ancora – prosegue il sindaco – non siamo riusciti a identificare il colpevole. Anche Arpae di Modena e Bologna, oltre alla polizia locale metropolitana e agli addetti del Consorzio della Bonifica Burana non sono riusciti nell’impresa nonostante i molti sopralluoghi effettuati. Continueremo a tenere monitorata la zona per quanto ci è possibile e abbiamo allertato anche altre forze di polizia per i controlli". A parere di Pellegatti, il liquame dovrebbe provenire da uno degli allevamenti bovini che si trova nei Comuni di confine come quello di Castelfranco.

"Nei prossimi giorni – prosegue il sindaco – intensificheremo i controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia e dell’ordine insieme alle istituzioni dei territori interessati". E aggiunge: "Vorrei, con questa comunicazione, chiedere anche l’aiuto a tutti cittadini. E chiedo loro di vigilare su quanto accade ai danni dell’ambiente e di segnalarlo all’amministrazione comunale. Perché un immediato intervento ci potrebbe consentire di risalire, per esempio, a chi ha scaricato i liquami".

E sul tema, sempre a San Giovanni, nella scorsa primavera una persona, poi però individuata, dalla polizia locale di Persiceto, invece di smaltire correttamente rifiuti di cantiere, amianto compreso, li aveva sparsi, nottetempo, lungo una strada di campagna di San Giovanni in Persiceto al confine con Crevalcore. I rifiuti, una tonnellata di scarti di lavorazioni di cantiere tra cui eternit, erano stati scaricati lungo via Fossetta, tra le vie Bevilacqua e Facchini. Alcuni residenti avevano fatto la segnalazione e sul posto era intervenuta la polizia locale assieme a tecnici dell’Ufficio ambiente di Persiceto e di Geovest. Una ditta incaricata si era occupata del recupero dei rifiuti e del loro corretto smaltimento.

Pier Luigi Trombetta