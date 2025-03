Liquidazione ex Saga, la cassa è confermata

L’obiettivo – per parafrasare il titolo del libro del sindacalista Fiom Primo Sacchetti – è evitare che per l’ex Saga Coffee si prospetti una ’nuova scalata dell’Everest in ciabatte’. Ieri c’è stata una nuova riunione tecnica sulla cassa integrazione, confermata per qualche altro mese, e un aggiornamento al 31 marzo per il tavolo di crisi vero e proprio con la Regione e tutti gli attori interessati al caso Gaggio tech.

In questo ’limbo’ per l’azienda che oggi si occupa prevalentemente di lavorazione di lamiera, dopo lo choc della messa in liquidazione decisa dal socio di maggioranza Alessandro Triulzi della Tecnostamp, arriva una prima schiarita. La Minifaber di Raffaello Melocchi, socio di minoranza dell’azienda, conferma, infatti, la sua disponibilità a continuare l’attività. Da qui, come emerso dal tavolo tecnico, Minifaber procederà con l’affitto di un ramo d’azienda per 12 mesi. Passato un anno si riserverà di decidere se rilevare l’ex Saga. Una buona notizia, certo, confermano i sindacati, ma per i lavoratori – che sono 131 , la maggior parte donne – resta l’incertezza sul futuro. Perché – come conferma Sacchetti della Fiom-Cgil – "Melocchi ci assicura l’impiego solo di 25 persone, ma resta da risolvere la situazione per oltre cento dipendenti". Un nodo di non facile risoluzione che rischia di far ripiombare Gaggio tech nella crisi vissuta tre anni fa con la lunga lotta delle lavoratrici della montagna.

"Parte una corsa contro il tempo per la reindustrializzazione. I lavoratori e le lavoratrici hanno ancora le ferite della lotta di 3 anni fa, ora chiediamo alla Regione di risolvere la situazione. Con la ’cassa’ abbiamo guadagnato qualche mese, ma si deve fare in fretta. Intanto ringraziamo il liquidatore Mattia Berti, per la disponibilità al confronto". In attesa del nuovo summit alla fine del mese, l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, è soddisfatto: "Abbiamo raggiunto un elemento di continuità, almeno immediato, per l’azienda. Ora dobbiamo spingere per mettere in campo tutte le nostre energie per trovare una soluzione industriale e come Regione ci stiamo impegnando al massimo in questa direzione".

Il problema, stando a fonti sindacali, una volta garantita la cassa integrazione per qualche altro mese alla gran parte dei dipendenti, è trovare un socio che si affianchi a Minifaber per l’ex Saga Coffee. Per ora, l’unico interessamento pare quello della Custom di Parma (che è uno dei clienti di Gaggio Tech), ma come sottolinea Massimo Mazzeo segretario Fim-Cisl area metropolitana, "non sarebbe comunque sufficiente per impiegare tutti i 131 lavoratori".

Morale: per salvare in toto fabbrica e risorse umane serve un acquirente in grado di rilanciare davvero l’azienda. Con le difficoltà del caso, però, "vediamo uno spiraglio di luce dopo l’incontro di oggi (ieri, ndr). Intanto acquistiamo tempo prezioso per trovare soluzioni industriali risolutive", conclude Mazzeo.

Rosalba Carbutti