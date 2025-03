Liquidazione ex Saga. Sindacati in trincea:: "Un evento pubblico nello stabilimento"

Un’iniziativa pubblica allo stabilimento dell’ex Saga Coffee, con gli imprenditori bolognesi, i lavoratori, le istituzioni e anche tutti i soggetti protagonisti della positiva vertenza di fine 2021. È questa la proposta lanciata ieri alla Gaggio Tech da Primo Sacchetti, delegato Fiom-Cgil, nell’assemblea dei lavoratori. "Dentro lo stabilimento per ribadire che l’azienda è in primis dei suoi dipendenti", sottolinea il delegato Fiom. Ancora non c’è una data, di certo l’evento avverrà dopo il prossimo incontro in Regione. Quindi "indicativamente entro fine mese o al più tardi a inizio aprile", afferma Sacchetti. Alla presenza anche di Simone Selmi, segretario generale Fiom Bologna, e del segretario generale Fim Bologna Massimo Mazzeo, sono state ribadite le istanze emerse dall’incontro in Regione: "Continuità salariale e dell’attuale ammortizzatore sociale; guadagnare tempo per individuare una soluzione che preservi l’occupazione e l’attività produttiva; salvare i 131 i lavoratori". In uno scenario "composto" e "di confronto" i lavoratori hanno incontrato il liquidatore Mattia Berti e la famiglia Melocchi (soci di minoranza), accolta a un fragoroso applauso "in segno di apprezzamento per l’impegno assunto in Regione di proseguire l’attività di sua competenza", si legge una nota dei sindacati.

Giovanni Di Caprio