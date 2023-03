L’ira dei condomini sul giro di vite "Le famiglie sono costrette a pagare"

Mauro Tonolini, la frenata del governo sul Superbonus 110% ha messo in difficoltà famiglie e condomini?

"Sì. È indispensabile partire da due presupposti, entrambi di grande importanza – spiega l’amministratore di condominio –. Uno di carattere morale e l’altro pratico: in sostanza, in questi anni ci hanno sempre detto che il mattone è il ‘bene rifugio’. E lo Stato, in un primo momento, ha dato la possibilità di efficientarlo da un punto di vista del contenimento energetico e nello stesso tempo di migliorarlo qualora si avesse la necessità di venderlo. Questo ‘proporre’ aveva creato un’aspettativa, dove anche le stesse famiglie e i condomini avevano iniziato a sperare. Ecco, questa stessa aspettativa è stata poi, all’improvviso, disattesa: hanno creato un’idea che, di fatto, non si è realizzata. Sono stati emanati moltissimi decreti-legge da quando è in vigore il 110%, e io che faccio questo mestiere da quarant’anni, posso garantire che nemmeno un mago sarebbe stato capace di starci dietro.

Lo Stato ha creato un’idea per risolvere un problema, ma in realtà ne ha creato uno ancora più grande".

E dal punto di vista pratico ora che cosa succede?

"Oggi, se non hai consegnato le Cilas entro il termine stabilito dal decreto-legge, non puoi più accedere al Superbonus. A gennaio, invece, abbiamo visto anche venire meno la possibilità di cedere il credito: lo possono fare, infatti, soltanto quei condomini che hanno consegnato la Cilas nei tempi determinati. È una situazione che può far emergere diversi rischi: un esempio sono i casi in cui la gratuità dei progetti viene meno laddove non è stato possibile portarli avanti. E in questo modo, anche le famiglie coinvolte sono chiamate a pagare un minimo dei lavori ai progettisti, sborsando del denaro di tasca propria. Ma è bene tenere a mente che il tempo passa e che anche chi ha fatto le cose in regola potrebbe trovarsi in difficoltà in quanto non sempre si riesce a trovare chi acquista i crediti".

Quindi?

"Quindi diverse famiglie, magari anche nuclei famigliari dove si guadagna poco più di mille euro al mese, potrebbero trovarsi a sborsare una somma di denaro per progetti che non hanno avuto un seguito, in quanto non c’è stata la possibilità di realizzare ciò per cui si è lavorato…".

Qual è il riscontro di queste famiglie?

"Ovviamente non è positivo. Anche perché poi il catalizzatore diventa l’amministratore di condominio. Non tutti pensano che noi, in primis, stiamo vivendo da due anni una situazione fuori dal normale e molto pesante. Situazioni come queste le conto, in quarant’anni di carriera, sulle dita di una mano. Non solo". Che cos’altro?

"È l’ennesima difficoltà con cui si trovano a fare fronte i condomini. Non dimentichiamo il difficile scenario del caro-energia, con bollette alle stelle. Per l’ennesima volta sono stati creati più problemi che soluzioni: è un peccato perché il Superbonus, se fosse stato gestito meglio, sarebbe stato più che interessante. E si sarebbe rivelato un modo efficace per dare una mano anche alle famiglie più in difficoltà: questa frenata ha invece determinato una scissione fra condomini di serie A e serie B, con chi ha avuto la possibilità di beneficiare di queste opportunità e chi, invece, no".

Giorgia De Cupertinis