L’ira dei residenti: "Via Lercaro è pericolosa"

Via Giacomo Lercaro, a Bentivoglio, quale futuro avrà? Lo chiedono con preoccupazione alcuni residenti che si dicono stanchi: "Qui viviamo quotidianamente una situazione pericolosa. Via Lercaro è una strada a senso unico dove numerosi veicoli transitano, però, contromano, mettendo a rischio la sicurezza di pedoni e degli altri automobilisti. Ogni giorno assistiamo a scene pazzesche di macchine e furgoni che sfrecciano, noncuranti, nel senso contrario di marcia e per di più a velocità folle. E nessuno fa niente – spiegano i residenti –. Nonostante abbiamo già informato il Comune e la polizia municipale non abbiamo mai ricevuto alcun riscontro, né sono stati presi provvedimenti. Credo che sia necessario e urgente sensibilizzare le autorità su questa situazione".

Non è tardata ad arrivare la replica del primo cittadino di Bentivoglio, Alice Vecchi: "Riguardo la tematica di via Lercaro, l’amministrazione comunale è attenzionata da tempo, e diverse risposte sono state messe in campo". La sindaca Vecchi, poi, entra nello specifico e aggiunge: "Negli anni scorsi, infatti, per questioni di sicurezza, è stato sostituito il doppio senso di marcia con l’istituzione di un senso unico percorribile in direzione nord-sud. Nell’autunno del 2024 abbiamo installato due nuovi lampioni e ne abbiamo spostato uno esistente, tutto questo proprio in modo da migliorare notevolmente la visibilità della curva e della segnaletica stradale presente su via Santa Maria in Duno, ben percettibile provenendo da sud".

Altre soluzioni sono, inoltre, già in cantiere, però, come assicura il primo cittadino: "Dopo svariati colloqui che abbiamo avuto nell’ultimo periodo con alcuni residenti di via Lercaro, l’amministrazione comunale, insieme all’ufficio Tecnico e di concerto anche con il comando di polizia locale dell’Unione Reno Galliera, sta valutando varie ipotesi. Queste potrebbero, nel prossimo futuro, comprendere anche modifiche alla circolazione interna del quartiere. Si sta, dunque, lavorando alacremente e in modo congiunto per individuare la soluzione migliore per poter scongiurare il perdurare di questa situazione di pericolosità".

Zoe Pederzini