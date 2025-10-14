L’ira dei sindacati: "Adesso scioperiamo"

Scendono in campo i sindacati a seguito della morte sul lavoro, l’ennesima, di ieri mattina a San Giorgio di Piano. A comunicarlo, con una nota congiunta, Fim, Fiom e Uilm Bologna: "Siamo costretti a denunciare l’ennesimo omicidio sul lavoro avvenuto nella nostra provincia. Md Bellal, un lavoratore di 29 anni di origini bengalesi, è morto mentre lavorava presso la Alberto Righi - Lavorazioni Meccaniche Srl di San Giorgio di Piano. L’infortunio avviene proprio nel giorno in cui erano convocate le assemblee sindacali per aggiornare i lavoratori circa la presentazione delle richieste per il rinnovo del contratto regionale degli artigiani metalmeccanici. Siamo dolorosamente costretti a ribadirlo: la mancanza di sicurezza è un fattore strutturale, se non strategico, del modo di fare impresa in questo paese e i numeri continuano a dirci impietosamente che la vita dei lavoratori viene continuamente messa in secondo piano rispetto ai profitti delle imprese". Le sigle sindacali, poi, aggiungono: "Proprio nelle aziende artigiane e nelle piccole industrie si concentra molta della nostra attività sindacale, in quei luoghi del lavoro spesso resi invisibili, ma comunque determinanti nelle catene del valore anche delle grandi realtà industriali del territorio bolognese. Esternalizzare, frammentare la produzione, continuare a mettere in sfrenata competizione chi per vivere ha bisogno di lavorare non può più essere considerato una giustificazione per la riduzione dei diritti, dei salari e delle condizioni di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. L’avevamo chiesto con forza dopo i drammatici omicidi sul lavoro a cui abbiamo dovuto assistere sul nostro territorio: c’è bisogno di un lavoro sinergico e continuo tra istituzioni, organizzazioni sindacali e rappresentanze delle imprese per affrontare alla radice e monitorare il dramma dell’assenza di condizioni di salute e sicurezza nelle aziende del territorio".

E poi l’annuncio: "Ci troviamo di fronte a un altro infortunio mortale. Per questo, oltre a esprimere il nostro profondo cordoglio e la nostra vicinanza ai familiari, ci costituiremo come sempre parte civile nell’eventuale processo e proclamiamo" per oggi "due ore di sciopero a fine turno per tutti i lavoratori e le lavoratrici metalmeccaniche della provincia di Bologna, con un presidio che si terrà dalle 15.30 in via 25 Aprile, 4, davanti ai cancelli dell’azienda".

Zoe Pederzini