L’ira dell’assessore Laudani: "Abbiamo perso un’occasione per colpa dei soliti contestatori"

"Abbiamo perso un’occasione a causa di obiezioni politiche portate avanti da persone che non sono né residenti né fruitori del giardino. Un’occasione sprecata". Ha l’amaro in bocca Raffaele Laudani, assessore all’Urbanistica, sul possibile dietrofront della Johns Hopkins sul patto di collaborazione siglato con Palazzo d’Accursio.

Assessore, si aspettava questo epilogo?

"Non mi sorprende, dal momento in cui i problemi sollevati dai comitati non erano connessi ai contenuti del progetto, che avrebbe potuto essere ancora modificato, ma quanto all’autore della riqualificazione, cioè Johns Hopkins".

La contrarietà da dove nasce?

"Le obiezioni sono nate in corso d’opera e sono di carattere politico, che non hanno alcun aggancio reale con l’intervento. E per di più sono problematiche sollevate da persone che non frequentano il parco e che non sono residenti".

Chi intende?

"Parliamo sempre delle stesse venti persone: una volta si chiamano Comitato Besta, poi si fanno chiamare Comitato Giardino San Leonardo. Un comitato per ogni intervento, insomma, ma alla fine, poi, sono sempre le stesse facce. E per le loro opposizioni, abbiamo perso un’opportunità. In particolare l’ha persa chi davvero vive il parco".

E ora che succede?

"Se viene meno il proponente della riqualificazione, noi dobbiamo solo prenderne atto. E il giardino ora rimane così com’è: non ci sono le condizioni per immaginare un intervento al San Leonardo da parte dell’amministrazione. Lo avevo ben spiegato anche all’assemblea pubblica, dove, anche in quel caso, di residenti ce n’erano veramente pochi, insieme con le associazioni che lavorano lì. Ma per il resto, non erano persone della zona".

Il Comune quindi non interverrà?

"L’amministrazione non aveva programmato di fare un intervento lì. All’inizio del mandato, abbiamo fatto una programmazione di manutenzione straordinaria, considerando anche la possibilità che sul San Leonardo ci fosse un intervento di questo tipo con una donazione di un privato, in questo caso di Johns Hopkins, come spesso accade in città. Quando in futuro si creerà la possibilità, capiremo cosa e come fare. Faremo tesoro delle esigenze emerse in assemblea, ma al momento non ci sarà nessun intervento su quel terreno. Un vero peccato".