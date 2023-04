L’ira delle opposizioni: "Chi paga per il disastro annunciato?"

Opposizioni all’attacco della Street Parade e di Palazzo d’Accursio. "Da Lepore non una parola sulla Rave Parade. Non una parola sui disagi ed i danni – incalza Stefano Cavedagna, capogruppo di Fd’I –. Un silenzio complice e grave che mostra una evidente affinità ideologica di Lepore con questi soggetti che, tra le altre cose, hanno esposto uno striscione ‘Più festoni meno Meloni’. Solidarietà al presidente. Neanche una multa, e poi si accaniscono sui barbecue". "Lepore ha deciso di sacrificare Bologna per fare campagna elettorale contro il governo – si aggiunge Matteo Di Benedetto, capogruppo in Comune della Lega –. Autorizzare in questi termini una manifestazione che vede gente da tutta Italia venire a ubriacarsi e drogarsi per le strade della città è una scelta totalmente sproporzionata a sfavore dei cittadini". Dal Carroccio interviene anche il portavoce Giulio Venturi. "Sacrosanto il diritto a manifestare, ma dove questo non invada e prevarichi i diritti altrui, cosa che in questo caso come nelle edizioni precedenti è stato ampiamente superato – attacca Venturi –. Urine, feci, scritte sui muri in ogni dove, montagne di lattine, di bottiglie rotte, schiamazzi e musica sparata per le vie della città. Presenteremo un’udienza conoscitiva per far luce sull’organizzazione e per la gestione delle prossime, inviteremo anche il prefetto e il questore".

Vuole vederci chiaro anche Francesca Scarano. "Non mi capacito del perché Bologna debba essere il ritrovo di tutti gli scappati di casa – dichiara la consigliera del gruppo misto –. Vergognoso che coloro che si ergono a paladini dei diritti e della democrazia abbiano un atteggiamento irrispettoso degli altri e della cosa pubblica. Arrabbiata anche ‘Bologna ci piace’. "Un disastro annunciato. Questi cialtroni hanno imbrattato muri e trasformato strade come via Matteotti, via Jacopo della Quercia, via Irnerio e Mascarella, oltre che i viali, in discariche a cielo aperto. Adesso chi pagherà la pulizia?", insiste Gian Marco De Biase. "Nonostante le camionette di Hera siano passate durante tutta la manifestazione, il giorno dopo gli abitanti del centro e non solo si sono ritrovati la città ridotta a latrina a cielo aperto", aggiunge Samuela Quercioli. "Il Comune non solo ha concesso tutto ciò senza far nulla per limitare i danni, ma ha anche accuratamente evitato di dare informazioni alla cittadinanza", dichiara Nicola Stanzani per Forza Italia. Gli fa eco il forzista Andrea Ventura. "Ancora una volta il sindaco tollera queste manifestazioni infischiandosene sia del decoro del parco, sia dei cittadini".