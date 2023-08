L’ira di Begaj: "I quattro ragazzini soli? Non succeda più"

"I quattro minori stranieri non accompagnati lasciati per strada? Non deve più succedere. Punto". Detjon Begaj, consigliere comunale di Coalizione civica, ala sinistra della maggioranza di Palazzo d’Accursio, ha le idee molto chiare sull’accoglienza: "Il governo privilegia i grandi centri, disumanizzanti, che creano tensioni. E non finanzia, invece, il sistema Sai, Sistema accoglienza-integrazione, salvo poi fare scaricabarile sui Comuni".

Non ci sono più posti per i minori, dice il Comune. E in vista del summit con il commissario per l’immigrazione Valerio Valenti ci sono già alcune proposte in campo. Che cosa ne pensa?

"Parto dal tema dei minori. Sull’idea di istituire un Cas (centro accoglienza straordinaria) per i giovani stranieri non accompagnati sono totalmente contrario, perché è un misura non rispettosa della dignità umana. Sulla deroga al ’tetto’ di 25 minori per struttura come soluzione tampone la capisco, ma non può essere certo strutturale. Se si tratta di due o tre minori in più per struttura per evitare di lasciarli per strada, ok. Ma senza esagerare sui numeri: più persone ci sono, più si rischiano tensioni".

Qual è allora la strada maestra?

"Quella che propone il sindaco Matteo Lepore è la soluzione giusta. Servono più posti di accoglienza nella rete ‘Sai’ per i minori e più fondi per per la gestione di centri e strutture che offrono ospitalità e sistemazione ai migranti".

Vista la carenza di posti, non sarebbe stato più facile accettare lo stato d’emergenza?

"L’emergenza non c’è. Non ci sono numeri emergenziali. Se solo si utilizzasse l’accoglienza diffusa, che funziona, non avremmo tutti questi problemi. Ma di fronte a un’accoglienza che funziona, la destra non potrebbe usare i migranti in modo strumentale, come propaganda".

La risposta della sinistra la convince?

"Non condivido che nel centrosinistra, da Stefano Bonaccini ad altri, attacchino la destra sul fallimento in merito al blocco degli sbarchi e ai porti chiusi. Attaccare il governo su qualcosa su cui non siamo d’accordo è assurdo. Usare quegli argomenti significa stare nell’egemonia culturale della destra".

Rosalba Carbutti