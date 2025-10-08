L’ira di Bernardi: "Viabilità impossibile, opere mai fatte"

"Non vengono fatti gli interventi che servono e vengono proposte soluzioni che non sono attuabili: non ci siamo". Dure le parole di Bruno Bernardi, sindaco di Molinella, nei confronti di Città Metropolitana, ente proprietario della provinciali che circondano il territorio della Bassa. Bernardi, ieri, insieme alle associazioni di categoria del suo territorio, e a due sindacati, ha fatto il punto sulla drammatica situazione della viabilità da quando, a maggio 2023, l’alluvione si è portata via il Ponte della Motta interrompendo una delle arterie principali. Nei prossimi giorni Bernardi e le associazioni manderanno una lettera a Città Metropolitana per chiedere più tempestività.

Così il primo cittadino: "Ho scritto personalmente più volte all’ente di riferimento spiegando che, con molte strade interrotte, la situazione per raggiungere Bologna, da Molinella, è un inferno. E questo vale per i lavoratori tanto quanto per gli studenti: quando si va in corriera si devono percorrere strade talmente strette che c’è da avere paura, e ci si mette più di un’ora. In macchina il tragitto è sempre più lungo, perché senza il Ponte della Motta, e con tutte le altre strade con cantieri o interruzioni, ci sono poche provinciali praticabili e tutto il traffico si concentra lì, per poi non parlare delle condizioni in cui è l’asfalto che viene sempre e solo rattoppato. Il treno non è quasi neanche una opzione praticabile perché con i lavori di interramento alla linea Bologna-Portomaggiore per andare a Bologna ci vuole più di un’ora e mezzo. Se uno studente parte alle 6.30 non arriva in tempo per la prima campanella".

Bernardi, poi, specifica: "Non ho mai ricevuto risposta alle mie segnalazioni nei mesi scorsi fino a che, pochi giorni fa, non siamo stati convocati in Città Metropolitana per parlare di questa situazione e del fatto che il traffico si riversa tutto sulla strada che passa per Mezzolara di Budrio. Ci è stata proposta una soluzione che ci lascia perplessi: il passaggio sulla sp5 che, da Molinella, porta verso San Gabriele di Baricella, poi passa per Minerbio e arriva a Bologna. Peccato che, e Città Metropolitana dovrebbe saperlo, su questa strada ci sono due ponti, uno poco fuori Molinella e uno a Mondonuovo di Baricella, dove i camion di un certo peso non possono passare. E allora siamo punto e capo. Come fanno le aziende del territorio? Sembra una presa in giro e noi siamo stanchi di essere isolati, tagliati fuori. Chiederemo urgentemente un nuovo incontro e soluzioni credibili".

Zoe Pederzini