Lisei contro gli ‘ecoteppisti’ "Un daspo per fermarli"

"Questi atti non sono altro che criminalità allo stato puro". Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, non usa mezzi termini per definire l’azione con cui ignoti – che si richiamano al Internet battezzato tyreextinguishers.com (‘sgonfiagomme’) – sabato notte hanno sgonfiato una gomma a 37 Suv intorno ai Giardini Margherita e in zona Saragozza. La motivazione del raid è spiegata in un volantino lasciato sotto i tergicristallo delle auto: i Suv "sono inutili in città", sono "pura vanità", e sono "la seconda causa dell’aumento delle emissioni di anidride carbonica".

"L’ecologia è un mero pretesto per fare i teppisti – sbotta Lisei –. Oggi è l’inquinamento, in passato erano altri i pretesti, ma Bologna continua a confermarsi l’alcova dell’estremismo di sinistra. E ciò non è un caso, perché qui gli estremismi hanno sempre trovato una tutela politica, qualcuno anche nelle istituzioni che li ha sempre in qualche modo giustificati o sminuiti". Secondo il senatore di Fd’I "lo dimostra tutt’oggi la posizione della sinistra verso ‘ultima generazione’ e lo dimostrano le posizioni di molti esponenti locali".

Per Lisei, invece, si tratta di "fenomeni che vanno condannati duramente". Perché "a farne le spese sono i cittadini comuni, che usano un auto per necessità, per andare a lavoro, per accompagnare i figli a scuola o perché persone anziane e disabili".

Il senatore ricorda quindi come "la tutela dell’ambiente e la transizione green siano purtroppo cose serie. E queste condotte non fanno altro che renderle più difficile, perché non mettono in luce il problema dell’inquinamento, ma creano soltanto odio sociale".

Il problema, sottolinea Lisei, "non è chi usa l’auto, ma l’assenza di alternative efficaci: sia pubbliche che tecnologiche".

Il Governo "si sta impegnando sui bio-combustibili, ambientalmente più sostenibili rispetto alla produzione e lo smaltimento di batterie al litio, e non regalano alla Cina importanti quote di mercato".

Nell’attesa, però, "non si possono lasciare indifesi i cittadini. In Senato stiamo ragionando per rendere più severo l’intervento contro questi gruppi, sia in termini di inasprimento delle pene sia per la possibilità di applicare provvedimenti amministrativi come il daspo urbano".

"Non possiamo consentire che queste persone proseguano indisturbati a commettere crimini sia contro le auto sia contro beni e immobili storici e culturali – afferma Lisei –. Su questo, soprattutto a Bologna, servirebbe un maggior impegno e investimento sulla videosorveglianza, che aiuterebbe le forze dell’ordine a individuare i responsabili".

Luca Orsi