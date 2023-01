Lisei (Fd’I) non fa sconti al Comune "Questa è una sonora bocciatura"

Il Tram rischia un primo stop. Il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei segue il dossier da quand’era in Regione e non ha mai nascosto la sua contrarietà all’opera.

Oggi, vista la ‘battaglia’ di mail tra Comune e ministero, attacca: "Carta canta, e in questo caso il Comune ha stonato tutte le note. Il sindaco Matteo Lepore si è dimostrato del tutto incapace e dilettantesco nel governo della nostra città e questa vicenda lo dimostra".

Si parla di extra costi di oltre 50 milioni di euro. Extra costi che rischiano di fermare l’opera. Ma, da quanto emerge, il Comune non potrà accedere al decreto Aiuti...

"Le carte dicono che Palazzo d’Accursio sapeva di non avere i soldi, sapeva dei rischi di blocco e ritardo delle opere, ma se n’è fregato, è andato avanti in fretta e furia pur di fare il primo della classe. Ma, da quello che risulta, mi pare che non solo non lo sia, ma che meriti una sonora bocciatura...".

Dalle carte si evince che uno dei motivi per cui Bologna non può accedere al ‘Fondo per le opere indifferibili’ è un mero requisito temporale. Insomma, il Comune ha accelerato troppo con l’appalto congiunto?

"Lepore sul tram sta agendo in modo irresponsabile, perché pur sapendo dell’aumento dei prezzi ha proceduto non solo facendo finta di nulla, ma addirittura anticipando i tempi delle gare e ciò gli ha precluso di accedere ai fondi per gli extra costi. Questa è una grave responsabilità sia se reperirà le risorse con il proprio bilancio, cosa credo complicata visto che parliamo di parecchi milioni, sia se non le reperirà e l’opera dovesse saltare".

Al di là delle eventuali responsabilità politiche, chi pagherà gli extra costi?

"Se il Comune non riuscirà a trovare le risorse per coprire i prezzi alle stelle causati dal caro materie prime, si dovrà assumere la responsabilità dei costi sostenuti e che potevano essere evitati. Tra l’altro hanno voluto inserire l’opera nel Pnrr quindi se dovesse saltare si dovranno pure assumere la responsabilità di far saltare un’opera del piano".

Crede che l’opera si bloccherà? Fratelli d’Italia l’ha detto da subito, una volta al governo: "È un’infrastruttura che va fermata".

"Non lo so, è un’opera inutile. E più volte abbiamo sottolineato, prima di arrivare a governare il Paese, le pesanti conseguenze per residenti e commercianti e i tanti disagi legati al traffico. In questo caso, però, non è una scelta politica da parte del governo Meloni, il Comune non può accedere ai fondi e basta. Ma c’è dell’altro...".

Che cosa?

"Beh, il Comune ha tenuto all’oscuro la città sulle difficoltà esistenti, ma che emergono dai documenti ufficiali. Un comportamento irrispettoso e che la dice lunga su quanto consideri i cittadini. D’altronde anche le giunte precedenti hanno sempre fatto così: non hanno informato i cittadini dell’opera e nemmeno di aver partecipato al bando nel 2018. Si tratta di decisioni unilaterali imperdonabili".

Ieri, in commissione, Palazzo d’Accursio ha confermato che per motivi tecnici i lavori slitteranno a primavera...

"Si tratta della conferma che il Tram ha problemi prima ancora di partire. Del resto che fosse da tenere d’occhio il caro materiali era chiaro da tempo, ben prima dell’avvio della gara per questa infrastruttura. Ma, da quanto risulta dalle carte, Palazzo d’Accursio si è svegliato con parecchio ritardo...".

ros. carb.