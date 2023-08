Lisei (FdI) punge la Regione "Firmi lo stato d’emergenza"

"Il problema che sta affrontando Bologna è un problema di molte città, che stiamo affrontando cercando prima di tutto bloccando le partenze. Però qui è maggiore perché per ideologia il Pd non ha firmato lo stato di emergenza, che gli avrebbe consentito più opportunità come ad esempio derogare i limiti dei minori da inserire in una struttura. Limite che tra le altre cose è regionale". Così il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei, interviene sul tema migranti con riferimento anche alla richiesta dell’assessore al Welfare, Luca Rizzo Nervo, rispetto alla deroga al ’tetto’ di 25 giovani per ogni struttura.

"La disponibilità del Governo – continua Lisei – a trovare soluzioni c’è come dimostra la disponibilità del Ministero a incontrare il Comune, ma devono prima di tutto fare chiarezza con se stessi e decidere cosa fare da grandi. Da una parte dicono di prendere tutti, accogliere tutti, non bloccare le partenze negando sia una emergenza, dall’altra dicono che è una emergenza e che non ne vogliono più. Le soluzioni ci sono, la prima firmare lo stato di emergenza da parte della Regione, la seconda partecipare ai bandi europei per i minori cosa che consentirebbe di avere risorse, ma non mi risulta sia stato fatto. Facciamo chiarezza, la legge Zampa che assegna le funzioni di gestione dei minori l’ha fatta il Pd, il numero di minori da accogliere in struttura lo ha stabilito il Pd, la scelta di non sottoscrivere l’emergenza l’ha fatta il Pd, ma oggi chi deve risolvere il problema è il Governo".

Secondo il senatore del partito di Giorgia Meloni "non è però accettabile che si torni al passato con soggetti privati che lucrano sull’accoglienza. Le risorse devono essere centellinate, perché sono soldi dei cittadini, tutte le città devono avere risorse identiche. In ogni caso gli sbarchi caleranno, perché il Governo sta facendo un lavoro profondo e serio, così anche chi oggi a sinistra dice che sono troppi verrà accontentato".

Poi un riferimento proprio all’assessore al Welfare del Comune: "Rizzo Nervo – conclude Lisei – è una persona seria ed ha sollevato il problema dei numeri eccessivi senza fare speculazioni politiche, sono certo che se non verranno fatte speculazioni politiche con il Ministero si troveranno le soluzioni, se invece si rincorreranno soluzioni ideologiche sarà più difficile".

c. c.