Lisei sul caso Villa Aldini: "Il Comune non scarichi le proprie responsabilità"

"La scelta di usare Villa Aldini per l’accoglienza di stranieri è stata fatta dal Comune da tempo, dal 2014, e abbiamo sempre detto che era una scelta sbagliata. Rizzo Nervo era assessore allora con Merola, dovrebbe ricordarlo". Non ci sta Marco Lisei, senatore di Fd’I, dopo le parole dell’assessore al Welfare ("Stiamo facendo da supplenti alle responsabilità di prefettura e governo") sui minori stranieri soli ospiti della struttura sui colli, da cui saranno trasferiti per "fine ottobre". "È il Comune che ha scelto di portare lì quei minori pericolosi – attacca Lisei –. Prima si decide, poi si scarica il barile al governo".

Cos’ha da replicare a Rizzo Nervo?

"Noi facciamo fatti e, grazie al governo, la struttura sarà spostata in periferia. Tra l’altro l’assessore continua impropriamente a leggere la normativa nazionale a uso e consumo del Comune per coprire le responsabilità".

Che intende?

"Quella che viene fatta sul territorio non è prima accoglienza, che avviene quando ci sono gli sbarchi. L’onere di gestire i minori stranieri non accompagnati è del Comune: se la norma non piace, l’assessore spedisca le proprie lamentele alla collega di partito Zampa".

Il governo come si occupa del problema?

"Sta compiendo uno sforzo straordinario per bloccare gli sbarchi e i risultati si vedranno. Ed è intervento anche sui reati minorili e contro le baby gang con il decreto ‘Caivano’, che la mia commissione al Senato sta convertendo. Abbiamo aumentato le pene per i minori, prevedendo anche il carcere in alcuni casi, e stiamo stringendo sull’uso dei social, sui controlli genitoriali e sullo spaccio. La sinistra ci accusa che è un intervento repressivo...".

Cosa rispondete?

"È vero: c’è bisogno di una stretta perché le politiche permissiviste abbiamo visto dove ci hanno portato… Stiamo facendo tutto quello che la sinistra non ha fatto negli ultimi 10 anni".