Liste d’attesa, 1.200 pazienti ai privati. Roti: "Sono interventi chirurgici"

Sanità, si cambia: ora si punta sulla programmazione.

"Per orientare gli investimenti e gestire il personale si può fare di più – assicura Luca Rizzo Nervo, assessore comunale alla Salute – in modo da evitare i rischi di cambi di prospettiva. È necessaria una programmazione strategica di medio e lungo periodo condivisa tra il pubblico e le aziende di diritto privato. Del resto la nostra offerta cresce perché lavoriamo già in squadra e così arrivano da fuori Regione tanti pazienti ai quali noi diamo risposte ai loro bisogni di salute". L’assessore, intervenuto al dibattito sulla presentazione del 12° bilancio sociale Aiop, moderato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, ha lanciato l’idea di "una costruzione di una filiera territoriale della salute, dove però ogni struttura, anche di diritto privato, dovrà farsi carico di una battaglia sulla tenuta del Servizio sanitario nazionale. Perché con i livelli di finanziamento previsti, sarà difficile fare programmazione". I lavori sono stati aperti da Tiziana Ferrari, direttore generale di Confindustria.

L’Azienda Usl, dove in futuro potrebbero esserci novità nell’assetto organizzativo, è al lavoro sulle liste d’attesa. "Il 30% dei letti ospedalieri sono dentro l’Aiop e quindi dovremmo arrivare a un’unica risposta nella gestione delle liste d’attesa – sottolinea Lorenzo Roti, direttore sanitario dell’Ausl – Ci aspettiamo di saper consolidare la collaborazione sui pazienti nelle liste dal’attesa Ausl per interventi chirurgici di media bassa complessità: nel 2022 ne abbiamo inviati circa 400 al privato accreditato, mentre da gennaio a fine fine luglio 500 trasferimenti dalle nostre alle loro liste d’attesa. E da qui a dicembre contiamo di inviarne ancora altri 700". Carlo Luison partner, Sustainable Innovation di Bdo Italia, ricorda che "la sanità di diritto privato ha un ruolo importante, con il 27% di posti letto in Emilia-Romagna e garantisce il 28,3% del totale delle giornate di degenza, utilizzando solo il 12,3% della spesa ospedaliera pubblica complessiva".