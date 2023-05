Liste d’attesa, chirurgia e ricoveri C’è l’accordo tra Aiop e Regione

Rinnovato l’accordo tra l’Aiop, l’associazione che riunisce gli ospedali privati accreditati e la Regione. Il limite massimo di spesa per quest’anno è di 330,4 milioni, quindi si ritorna al budget pre Covid che era aumentato di circa 30 milioni di euro per le prestazioni extra legate all’emergenza pandemica. Il protocollo individua gli ambiti in cui queste risorse possono essere impiegate: 241,8 milioni per le prestazioni di non alta specialità e 44,3 milioni per l’alta specialità, quindi attività di diagnosi, cura e riabilitazione che richiedono particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale specificatamente formato, come ad esempio cardiochirurgia, trapianti, neurochirurgia, terapie intensive, diagnostica radiologica, accertamenti tramite Tac o risonanza magnetica, terapie oncologiche e dialisi; 37,3 milioni sono destinati alla psichiatria e 7 sono espressamente destinati a concorrere al recupero delle liste di attesa. Rispetto a quest’ultimo punto, per rispondere in maniera puntuale alle richieste delle Aziende a seconda dei fabbisogni dei territori, il protocollo prevede l’impegno di Aiop a concentrare con gradualità il budget loro assegnato sulle attività sanitarie che risentono di una maggior domanda e che, di conseguenza, determinano tempi più lunghi per essere evase. "Il rinnovo del protocollo di intesa con Aiop serve a dare regole ed omogeneità di comportamenti nei rapporti con il privato accreditato in tutto il territorio – commenta l’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini – nella consapevolezza di quanto la collaborazione tra pubblico e privato in ambito sanitario sia importante".