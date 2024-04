Liste d’attesa, il piano regionale: "Trenta milioni per abbatterle"

Per abbattere le liste d’attesa l’Emilia-Romagna investe 30 milioni di euro. L’obiettivo è chiaro: erogare un milione di prestazioni in più nel 2024, cioè un più 20 per cento di visite ed esami diagnostici rispetto a oggi.

Il piano regionale, messo in campo dalla giunta di Stefano Bonaccini per diminuire il tempo di attesa in tutte le aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna, punta ad assunzioni ’mirate’ di personale per effettuare le prestazioni a seconda delle esigenze, ma verranno anche coinvolte le realtà della sanità privata (già praticamente definito l’accordo con Aiop) con una ’rinegoziazione delle priorità’ in favore appunto delle prestazioni specialistiche. Al privato accreditato andrà una quota dei 30 milioni di budget previsto, ma la "gran parte delle risorse andrà sull’aumento di produttività e per le assunzioni", assicura il direttore generale dell’assessorato alla Salute, Luca Baldino.

Inoltre, le agende rimarranno aperte e verranno introdotte liste per la registrazione delle richieste inevase, con smaltimento in ordine cronologico: così non saranno i cittadini a dover ricontattare i servizi di prenotazione. Obiettivo: abbattere così, già entro l’estate, le liste di attesa per visite, esami specialistici e chirurgia a bassa complessità in Emilia-Romagna. Quindi tutti quegli interventi, non urgenti ma che comunque sono da fare in quanto un impatto nella vita del paziente (come per esempio le ernie) e per le quali ci sono persone che stanno aspettando da oltre un anno.

L’assessore alla Salute, Raffaele Donini, spiega che per tagliare i tempi di attesa verrà considerato un incremento della quota di tempo dedicato alle prestazioni ambulatoriali da parte del personale sanitario, che verrà retribuito in base ad accordi sindacali. Previsti, poi, anche ’incentivi all’appropriatezza’ per ‘premiare’ i medici di base che prescrivono gli esami nella maniera più adeguata.

Una delle soluzioni è metterli in condizione di contattare preventivamente specialisti, così da prescrivere in certi casi – da subito – una terapia. I tempi di attesa, ammette l’assessore Donini, in certe specialità sono effettivamente "inaccettabili", sottolineando le difficoltà soprattutto per oculistica e dermatologia. Per velocizzare i tempi, alle aziende sanitarie è stato chiesto di presentare i singoli piani entro quindici giorni.

"L’avevamo promesso e l’abbiamo mantenuto – rivendica Bonaccini – un bello sforzo in un momento in cui le risorse che arrivano da Roma sono sempre meno. L’obiettivo di un milione di prestazioni in più, avverte poi, deve diventare realtà. E – amminisce – valuteremo i direttori generali in base a questo. Non so cos’altro dobbiamo fare per dimostrare di avere a cuore la sanità pubblica. Penso – conclude il presidente emiliano-romagnolo – che il governo dovrebbe riflettere sul grido d’allarme che sta arrivando anche da regioni amministrate dal centrodestra".