L’Italia degli ultimi vent’anni. Sono ’I pugni chiusi’ di Recalcati

Un viaggio nell’inconscio collettivo e nella storia del nostro Paese. È un ampio ritratto antropologico del nostro mondo, letto "con la lente della psicanalisi" quello tracciato dallo psichiatra e scrittore Massimo Recalcati nel suo ultimo libro, A pugni chiusi. Psicoanalisi del mondo contemporaneo (Feltrinelli), che si presenta oggi alle 18.30 all’Auditorium del Mast all’interno della rassegna Le Voci dei libri. Recalcati si rivela commentatore lucido e originale della nostra società degli ultimi vent’anni. "Il mondo contemporaneo – scrive – ha messo brutalmente alla prova i nostri nervi". Per questo i pugni chiusi del titolo sono un simbolo di protesta e rivolta. Ma anche di sofferenza e di rabbia.

Recalcati ripercorre le trasformazioni della famiglia, il disagio della giovinezza, il declino irreversibile dell’autorità paterna, il ricorso diffuso alla violenza, lo scientismo come nuova forma di religione, il culto ipermoderno del corpo in salute e del benessere, la medicalizzazione della vita, lo schermo narcisistico dei social, l’isolamento e la spinta melanconica alla morte in un mondo dominato dal consumo e dalla celebrazione dell’immagine. Fenomeno cui vanno aggiunti la crisi economica e la precarietà del lavoro, il trauma della pandemia e la sua incidenza sulle nostre esistenze, l’orrore della guerra e della repressione patriarcale degli ayatollah contro le donne: sono solo alcuni dei temi affrontati, insieme a quelli più politici che riguardano i ritratti psicoanalitici dei maggiori protagonisti della politica nazionale e internazionale dell’ultimo ventennio come Silvio Berlusconi, Beppe Grillo, Matteo Renzi, Matteo Salvini, fino al presidente Mattarella, Mario Draghi, Trump e Putin.