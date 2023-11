L’Itc San Lazzaro apre la stagione con Saverio La Ruina

Sarà Saverio La Ruina ad aprire, oggi e domani, la nuova stagione dell’Itc Teatro di San Lazzaro. Uno spettacolo, un incontro con aperitivo e un pranzo: tre momenti di approfondimento e convivialità aperti a tutta la cittadinanza. Si comincia oggi alle 19 all’Itc Lab, con lo spettacolo ’Via del Popolo’, che racconta (letteralmente) un pezzo di strada di una cittadina del Sud che un tempo era piena di vita, bar, negozi, artigiani. Alle 20,30 incontro e aperitivo ’Memoria e comunità’: La Ruina in dialogo con Erika Capasso a partire dalle suggestioni (urbanistiche e temporali) offerte dallo spettacolo per indagare su come cambia la comunità. Domani alle 12,30 al Circolo Arci di via Bellaria 7 ’Faccio teatro’: pranzo e incontro con Saverio La Ruina.