Lite a colpi di forbice Finisce in carcere a 17 anni

È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, il ragazzino tunisino di 17 anni che nel tardo pomeriggio di sabato, in via Rimesse, zona Cirenaica, ha aggredito un suo coetaneo, anche lui tunisino, a colpi di forbice. La vittima ha riportato alcune ferite al torace.

Secondole indagini della polizia, intervenuta sul posto con le volanti e la squadra mobile, la lite si sarebbe accesa per futili motivi: la vittima, sentita poco dopo dagli agenti, non ha infatti chiarito che cosa abbia portato il suo connazionale ad aggredirlo.

Il diciassettenne è stato dapprima soccorso, e poi trasferito in ospedale ed è al momento ricoverato in osservazione. Il personale sanitario che lo ha visitato parla di ferite guaribili in una ventina di giorni. Il giovane tunisino, nonostante la violenta aggressione subita nella zona del torace, non è fortunatamente in pericolo di vita.

Le forbici con cui sono stati sferrati i colpi al torace, sono state trovate nei pressi del luogo dell’aggressione dagli agenti della polizia intervenuti sul posto.

Il ragazzino tunisino che ha colpito il suo connazionale era già noto alle forze dell’ordine: si tratta di un giovane che ha alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio.

Il diciassettenne, così come la vittima, non ha fornito agli agenti elementi che possano spiegare cosa lo abbia portato a scagliarsi contro il suo connazionale.

Ora, a seguito della violenta aggressione avvenuta sabato sera in via Rimesse che lo ha visto protagonista, è stato arrestato e successivamente trasferito nel carcere minorile di via del Pratello.

c. c.