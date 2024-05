Lite alla festa, pedinato e pestato a sangue

Quella che era partita come una normale serata di festa, si è ben presto trasformata in una violenta aggressione. Un trentaquattrenne italiano, infatti, è stato colpito con calci e pugni al termine di una festa in un’abitazione privata. Ora, per quest’aggressione i carabinieri della stazione di Lizzano in Belvedere hanno denunciato quattro persone con l’accusa di lesioni aggravate in concorso. Nello specifico si tratta di tre minorenni, due diciassettenni stranieri e un coetaneo italiano, e un ragazzo di 18 anni italiano.

I fatti risalgono allo scorso gennaio, quando un trentaquattrenne si è presentato in caserma e ha riferito ai militari di essere stato aggredito dopo essersi allontanato da una festa privata a cui si era presentato in compagnia di alcuni amici. In particolare, la vittima ha raccontato che durante il party i quattro giovanissimi avevano iniziato a infastidire alcune delle persone presenti e, successivamente, a rompere anche dei mobili all’interno dell’abitazione. Atteggiamenti che, presumibilmente, sono stati dettati dall’abuso di alcool. In un primo momento, il trentaquattrenne si è avvicinato al gruppetto di ragazzi cercando di farli smettere, ma la situazione si è subito scaldata. Alla festa si è scatenata subito un’accesa discussione al termine della quale, però, sembrava che la situazione fosse tornata alla normalità. Ma per il trentaquattrenne le cose sono iniziate a peggiorare nel momento in cui ha deciso di allontanarsi dall’appartamento insieme ad alcuni suoi amici e raggiungere il parcheggio poco distante dall’abitazione.

Durante il tragitto, infatti, i quattro giovanissimi lo hanno seguito e, una volta raggiunto, lo hanno aggredito alle spalle, spinto a terra e poi colpito con diversi calci e pugni. A quel punto, gli amici della vittima sono immediatamente intervenuti per cercare di fermare la furia dei ragazzi che, poco dopo, sono riusciti a scappare facendo perdere le loro tracce. Dopo l’aggressione, il trentaquattrenne è stato portato in ospedale per ricevere le cure mediche del caso e fare ulteriori accertamenti rispetto alle ferite riportate, ricevendo una prognosi di ben 40 giorni. Dopo le informazioni che l’uomo ha fornito ai militari dell’Arma sono scattate immediatamente le indagini che, nei giorni scorsi, hanno portato a individuare i giovanissimi coinvolti. Identificati e denunciati, tre di loro alla Procura per i minori: per tutti e quattro l’accusa è di lesioni aggravate in concorso.

Chiara Caravelli