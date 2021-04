Bologna, 1 aprile 2021 - Prima la violenta lite con il proprietario dell'appartamento, poi il volo dal quinto piano, dal balcone di casa, in via Saffi. Gli agenti del commissariato Santa Viola e la Scientifica sono al lavoro per ricostruire quello che accaduto al civico 45/3 attorno alle 23.

Stando ai racconti dei vicini, un trentunenne nigeriano si sarebbe lanciato dal balcone dopo una lite in casa; ma al momento la polizia non esclude alcuna eventualità e non tralascia nessuna pista. L’uomo, pure in gravissime condizioni, si è miracolosamente salvato: è stato trasportato d’urgenza all'ospedale Maggiore.