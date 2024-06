Scoppia una lite tra coinquilini, poi aggredisce i carabinieri: arrestato

San Lazzaro di Savena (Bologna), 27 giugno 2024 - Erano intervenuti per sedare una lite tra tre coinquilini, ma alla vista dei carabinieri uno dei tre si è arrabbiato e ha aggredito i militari. Per questo motivo un uomo di 58 anni è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale.

Il tutto è accaduto l'altro giorno quando il cinquantottenne, italiano, ha tentato di aggredire i carabinieri del nucleo operativo radiomobile intervenuti per una lite scoppiata tra l'uomo e le altre due persone con cui condivide un appartamento.

Il cinquantottenne, infatti, dopo essersi rifiutato di mostrare un documento di identità ha tentato di allontanare i militari dell'Arma, senza riuscirci.

Per questo motivo, l'inquilino è stato arrestato, mentre uno dei carabinieri è stato medicato dai sanitari del 118. In seguito, il Pubblico Ministero di turno ha disposto di procedere con giudizio direttissimo nei confronti dell'uomo.

L'arresto è stato convalidato e il 58enne è stato rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.