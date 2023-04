Lite e aggressione Ferito un 63enne

Prima la lite, poi l’aggressione. Le volanti sono intervenute ieri pomeriggio, in bar in via Massarenti. Il litigio, scaturito per futili motivi, ha visto protagonisti l’avventore del locale e il barista. L’acceso diverbio si è trasformato ben presto in una aggressione nella quale l’avventore (un tunisino di 63 anni) ha riportato una ferita al braccio che ha reciso l’arteria. L’uomo è stato trasportato in ospedale con un codice di media gravità e si trova in prognosi riservata.

Il barista, invece, è stato denunciato per lesioni. Da una prima ricostruzione dei fatti, dopo aver visionato le telecamere, l’avventore avrebbe iniziato lanciando una zuccheriera presente sul bancone e il barista (trentenne cinese) avrebbe reagito aggredendolo, sembrerebbe, con dei cocci di tazzina.